تيليجرام تطلق تطبيقًا خاصًا لحواسيب ويندوز بمعمارية ARM

أطلقت منصة المراسلة الفورية “تيليجرام” أول إصدار رسمي من تطبيقها المُخصص لأجهزة الحاسوب الجديدة التي تعمل بنظام ويندوز مع معالجات كوالكوم سنابدراجون بمعمارية ARM.

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق الرسمي لتيليجرام متاح لأجهزة الحاسوب التقليدية بنظام ويندوز منذ عدة سنوات، إضافةً إلى توفره في متجر مايكروسوفت منذ عام 2017.

وبدأت “تيليجرام” العمل على إصدار خاص بنظام ويندوز للحواسيب بمعمارية ARM استجابةً لطلب مقدم عبر صفحتها في منصة تطوير البرمجيات GitHub، لكنها واجهت تحديات تقنية منعتها من التقدم في المشروع.

وبعد بعض الإصلاحات التي قدمتها مايكروسوفت، تمكنت “تيليجرام” من بناء التطبيق بنجاح ليتوافق مع هذا النظام.

واعتبارًا من إصدار 5.7.2، أصبح بالإمكان تحميل النسخة الأولى من تطبيق تيليجرام لنظام ويندوز بمعمارية ARM، ويمكن الحصول عليها من صفحة المنصة الرسمية في GitHub سواء عبر تنزيل ملف التثبيت أو النسخة المحمولة.

وعملت مايكروسوفت تدريجيًا على تحسين التوافق بين نظام ويندوز بمعمارية ARM وتطبيقات المطورين، إذ أُضافت تحديثًا كبيرًا لمحاكي Prism في النظام، مما سيسمح بتشغيل المزيد من التطبيقات عبر المحاكاة، ومنها بعض الألعاب وتطبيقات التصميم التي لم تكن تعمل سابقًا بسبب متطلبات المعالج.

وفي الأشهر الماضية، اكتسب نظام ويندوز بمعمارية ARM زخمًا ملحوظًا بفضل إطلاق العديد من الحواسيب الجديدة بمعالجات كوالكوم سنابدراجون في الأسواق، كما أطلق العديد من المطورين تطبيقات أصلية للنظام فيها.

ومن التطبيقات الشهيرة التي باتت تعمل بنحو أصلي في تلك الأجهزة واتساب ومتصفح كروم وسبوتيفاي وزوم وفوتوشوب ولايت روم وحزمة Affinity وغيرها.

ومن المتوقع أن تُسهم زيادة عدد التطبيقات الأصلية وقدرات المحاكاة في جذب المزيد من المستخدمين والمطورين لتلك الأجهزة الجديدة المعتمدة على معمارية ARM المتطورة في معالجاتها.