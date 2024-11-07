تحديث كل عامين.. جوجل تستعد لتغيير جدول تحديثات Android TV

أفادت تقارير حديثة بأن جوجل تستعد لإجراء تغييرات كبيرة في جدول تحديثات نظام Android TV المُخصص لأجهزة التلفاز الذكية العاملة بنظام أندرويد.

وفي الوقت الحالي، يتبع جدول تحديثات Android TV الجدول السنوي نفسه لتحديثات هواتف أندرويد الذكية، إذ تصدر الشركة تحديثًا سنويًا للنظام، لكن هذا قد يتغير قريبًا.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “أندرويد أوثورتي”، فإن جوجل تخطط لتخطي إصدار Android TV 15 والانتقال مباشرةً إلى Android TV 16، الذي من المتوقع أن يُطرح في عام 2026.

وفي حال صحة هذه المعلومات، فقد يعني ذلك أن جوجل قد تتجه نحو إصدار تحديث لنظام Android TV كل عامين.

ويُعزى هذا التوجه جزئيًا إلى أن المستخدمين لا يبدلون أجهزة التلفاز الخاصة بهم سنويًا، بل تتراوح مدة استخدامها عادةً بين 5 و 10 سنوات.

وعلاوةً على ذلك، لا تعتمد أجهزة التلفاز بنحو كبير على التحديثات البرمجية، إذ يعتمد نظام Android TV على بنية نظام أندرويد الأساسي، مما يوفر الوصول إلى كافة التطبيقات والألعاب عبر متجر Google Play، ويضمن للمستخدمين تحميل تطبيقات مصممة بنحو خاص لنظام Android TV لتقديم تجربة سلسة.

ويُقال إن جوجل قد أعلنت هذا القرار خلال مؤتمرها السنوي الأخير لشركائها في قطاع Android TV دون الإفصاح عن ذلك لوسائل الإعلام، كما امتنعت الشركة عن التعليق على خططها المستقبلية لجدول تحديثات Android TV عند سؤالها عن ذلك في وقتٍ سابق من هذا العام.

وفيما يتعلق بالمزايا المرتقبة، فما زال من المبكر التكهن بما سيقدمه نظام Android TV 16، إذ إن تحديثات Android TV عادةً لا تتضمن كافة المزايا التي تتوفر في الهواتف والأجهزة اللوحية.