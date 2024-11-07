التيه الرقمي.. كيف تتخلص من فوضى الاشتراكات الرقمية وتديرها بسهولة؟

لقد أحدثت الاشتراكات الرقمية ثورة في الطريقة التي نستهلك بها المحتوى، فبدلًا من شراء المنتجات بشكل فردي، أصبح بإمكاننا الآن الاشتراك في خدمات تقدم لنا مجموعة واسعة من المحتوى مقابل رسوم شهرية أو سنوية، وقد أثر هذا التحول بنحو كبير في سلوكنا الاستهلاكي، وأتاح لنا فرصًا جديدة للتعلم والترفيه.

ولكن ما هي أكثر خدمات الاشتراك شعبية، وكم ننفق على الترفيه عبر الإنترنت شهريًا، وما متوسط عدد الاشتراكات التي يستمر المستخدمون بالدفع لها، وكيف يمكنك التخلص من فوضى اشتراكاتك الكثيرة وإدارتها بسهولة؟

كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة كاسبرسكي، بالاعتماد على بيانات تطبيق (SubsCrab) لإدارة الاشتراكات، جوانب مثيرة للاهتمام حول عاداتنا الاستهلاكية الرقمية المتعلقة بالاشتراكات المدفوعة.

فقد أظهرت أن المستخدمين يدفعون حاليًا في المتوسط نحو 12 اشتراكًا عبر الإنترنت، وتتصدر منصات البث مثل: نتفلكس، وسبوتيفاي YouTube Premium قائمة أكثر منصات الاشتراكات شعبية عالميًا.

ومع ذلك، تختلف هذه القائمة باختلاف البلدان، فعلى سبيل المثال: تحتل منصة Globoplay البرازيلية المركز الأول في بلادها.

أكثر الخدمات الرقمية اشتراكًا:

كشفت الدراسة أيضًا أن خدمات البث المباشر تتصدر قائمة أكثر الفئات اشتراكًا، إذ يشترك بها نسبة تبلغ 22% من المستخدمين.

ومع ذلك، تشهد الخدمات المتعددة الاشتراكات، التي تجمع بين محتوى التلفاز، والأفلام، والألعاب، والإنترنت، والاتصالات، نموًا أسرع، إذ تستحوذ على نسبة تبلغ 16% من السوق. ويعود هذا النمو إلى تفضيل المستخدمين للحلول الشاملة التي توفر لهم تجربة متكاملة في باقة واحدة، مقارنة بالاشتراكات المحدودة مثل خدمات الموسيقا التي تستحوذ على نسبة تبلغ 8% فقط من السوق.

ولا يقتصر عالم الاشتراكات الرقمية على الترفيه فقط، بل يشمل أيضًا أدوات الإنتاجية والاتصالات والتوصيل. فخدمات مثل Microsoft 365، و Adobe Creative Cloud، و LinkedIn Premium، و Canva، و Discord تحتل مراكز متقدمة ضمن قائمة أكثر 20 خدمة ذات اشتراك شعبية عالميًا. وتكتمل هذه القائمة بأسماء مزودي الخدمات المحليين المتخصصين في الاتصالات والتجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل.

أسرع الاشتراكات الرقمية نموًا:

مع استخدامه للعمل والترفيه على حد سواء، شهد ChatGPT نموًا بنسبة بلغت 296% خلال عام 2023 فقط، ليصبح أسرع خدمة اشتراك نموًا عالميًا.

كما حققت منصات أخرى نموًا ملحوظًا، ومنها: (122%) YouTube Premium، و (73%) Telegram Premium، و (64%) X Premium و(59%) +Snapchat.

الخدمات الرقمية ذات أعلى معدل في إلغاء الاشتراك:

تواجه حتى أكثر المنصات شعبية مثل: Netflix وYouTube Premium وSpotify تحديات في الحفاظ على قاعدة مستخدمين مستقرة، إذ تشير البيانات إلى ارتفاع معدلات إلغاء الاشتراك في هذه الخدمات، وهناك بعض الأسباب المحتملة لارتفاع معدلات إلغاء الاشتراك في هذه المنصات، ومنها:

زيادة المنافسة: يؤدي ظهور عدد كبير من المنصات المشابهة إلى زيادة الخيارات أمام المستخدمين لاختيار المحتوى الذي يناسبهم، مما قد يدفعهم إلى التبديل بين المنصات أو إلغاء بعضها.

يؤدي ظهور عدد كبير من المنصات المشابهة إلى زيادة الخيارات أمام المستخدمين لاختيار المحتوى الذي يناسبهم، مما قد يدفعهم إلى التبديل بين المنصات أو إلغاء بعضها. جودة المحتوى: قد يشعر المستخدمون بخيبة أمل من جودة المحتوى المتوفر عبر المنصة، سواء من حيث التنوع أو الإنتاج، مما يدفعهم للبحث عن بدائل.

قد يشعر المستخدمون بخيبة أمل من جودة المحتوى المتوفر عبر المنصة، سواء من حيث التنوع أو الإنتاج، مما يدفعهم للبحث عن بدائل. مشاكل تقنية: قد تؤدي المشاكل التقنية المتكررة، مثل بطء التحميل أو توقف التشغيل، إلى إحباط المستخدمين ودفعهم لإلغاء الاشتراك.

تفضيلات الدفع وتكاليف الاشتراكات الرقمية:

أظهرت الدراسة أن أظهرت دراسة حديثة أن نسبة تبلغ 76% من المستخدمين يفضلون الدفع مقابل الخدمات الرقمية شهريًا، في حين تختار نسبة تبلغ 17% من المستخدمين الاشتراكات السنوية، وتفضل نسبة تبلغ 7% من المستخدمين مدد دفع أخرى، مثل الخطط الأسبوعية أو الخطط لمدة عامين.

ومع ذلك، تشير البيانات إلى نمو ملحوظ في شعبية الاشتراكات السنوية، إذ ارتفعت نسبتها من 13% في عام 2022 إلى 17% في عام 2024.

وعند الحديث عن التكلفة الإجمالية، سنجد متوسط الإنفاق السنوي على الاشتراكات الرقمية يبلغ نحو 938 دولارًا. وتُظهر الدراسة تباينًا كبيرًا في تكاليف الاشتراك بين الدول، إذ تتمتع تركيا بأدنى متوسط سعر شهري يبلغ 4 دولارات وأرخص خطة للاشتراك في Netflix بسعر قدره 5 دولارات شهريًا.

في حين تحتل المملكة المتحدة صدارة أعلى الدول في متوسط سعر الاشتراك الشهري بمبلغ قدره 13 دولارًا، وتتمتع ألمانيا بأعلى متوسط سعر اشتراك سنوي بواقع 64 دولارًا.

وتشير هذه النتائج إلى تزايد اعتماد المستخدمين على الخدمات الرقمية، وتنوع تفضيلاتهم فيما يتعلق بطرق الدفع ومدتها. كما تؤكد وجود فروق كبيرة في أسعار الاشتراكات بين الدول، مما يعكس عوامل اقتصادية وثقافية مختلفة.

كيف يمكنك تتبع اشتراكاتك وإدارتها بسهولة؟

هل تشعر بالضياع وسط بحر من الاشتراكات الرقمية؟ هنا يمكنك الاستعانة بتطبيق من تطبيقات إدارة الاشتراكات، ومنها:

تطبيق (SubsCrab):

تطبيق (SubsCrab)، وهو تطبيق مجاني طورته شركة كاسبرسكي، ويُعدّ هو الحل الأمثل لإدارة جميع اشتراكاتك الرقمية وتتبعها بسهولة. وسواء كنت مشتركًا في خدمات البث، أو أدوات الإنتاجية، أو أي خدمات أخرى، فإن تطبيق (SubsCrab) سيساعدك في:

توفير المال: يتيح لك تطبيق (SubsCrab) جمع اشتراكاتك كلها بسهولة في مكان واحد، مما يسهل عليك إداراتها، فعلى سبيل المثال يمكنك اكتشاف الاشتراكات غير الضرورية وإلغائها بسهولة.

يتيح لك تطبيق (SubsCrab) جمع اشتراكاتك كلها بسهولة في مكان واحد، مما يسهل عليك إداراتها، فعلى سبيل المثال يمكنك اكتشاف الاشتراكات غير الضرورية وإلغائها بسهولة. تنظيم ميزانيتك: يقدم لك تطبيق (SubsCrab) نظرة شاملة على نفقاتك الشهرية على الاشتراكات، مما يساعدك في تنظيم ميزانيتك.

يقدم لك تطبيق (SubsCrab) نظرة شاملة على نفقاتك الشهرية على الاشتراكات، مما يساعدك في تنظيم ميزانيتك. تجنب تجديد الاشتراكات تلقائيًا: يتيح لك تطبيق (SubsCrab) إعداد إشعارات الدفع لتاريخ التجديد، مما يتيح لك الحصول على تنبيهات قبل تجديد اشتراكاتك وإلغاء ما لا تحتاج إليه.

وتوجد تطبيقات أخرى تسهل عليك هذه المهمة، ومنها: تطبيق (Rocket Money)، وتطبيق (PocketGuard)، وتطبيق (Honeydue)، وغيرها الكثير.

الخلاصة:

يشهد سوق الاشتراكات الرقمية نموًا متسارعًا، مما يدل على تغير جذري في سلوك المستهلك، لذلك أصبح من الضروري إدارة هذه الاشتراكات بوعي لتجنب الإنفاق الزائد وتحقيق أقصى استفادة من الخدمات المدفوعة.