نحو مرحلة جديدة.. OpenAI تسعى إلى تحقيق حلم الروبوتات الذكية

نجحت OpenAI في استقطاب كايتلين كالينوفسكي، المسؤولة السابقة عن فريق نظارات الواقع المعزز في شركة ميتا، لقيادة قسم الأجهزة الاستهلاكية والروبوتات في الشركة.

وأعلنت كالينوفسكي انضمامها إلى شركة OpenAI لتولي منصبها الجديد، وذلك عبر منشور لها في منصتي “لينكدإن” و”إكس”، قائلةً : “سأركز في منصبي الجديد على جهود OpenAI في مجال الروبوتات والشراكات، بهدف إدخال الذكاء الاصطناعي إلى العالم الواقعي، وتحقيق فوائده للبشرية”.

ومن الجدير بالذكر أن كالينوفسكي شغلت سابقًا منصب المديرة التنفيذية للأجهزة في شركة ميتا لمدة تقارب عامين ونصف، إذ قادت مشروع “أوريون Orion” لنظارات الواقع المعزز، التي وصفتها ميتا بأنها “أكثر النظارات الذكية تطورًا على الإطلاق” عندما كشفت عن النموذج الأولي لها في سبتمبر الماضي.

وعملت كالينوفسكي في مجال تطوير أجهزة الواقع الافتراضي في شركة “أوكولوس”، التابعة لميتا، لأكثر من تسع سنوات، وقبل ذلك ساهمت في تصميم أجهزة “ماك بوك” في شركة آبل لمدة قدرها 6 سنوات تقريبًا، وفقًا لسيرتها الذاتية المنشورة عبر حسابها في منصة “لينكدإن”.

وردًا على استفسار حول النماذج الأولية التي قد تعمل OpenAI عليها، أوضحت كالينوفسكي أنها لم تبدأ عملها الرسمي في الشركة بعدُ، ولا تملك معلومات دقيقة حول المشاريع الحالية.

وبالتزامن مع انضمام كالينوفسكي، أعلنت OpenAI استثمارها في شركة “فيزيكال إنتليجنس” الناشئة في مجال الروبوتات، مع مستثمرين آخرين منهم الملياردير الأمريكي جيف بيزوس. وتسعى “فيزيكال إنتليجنس” إلى تطوير روبوتات تتمتع بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة، مما يفتح آفاقًا جديدة في الخدمات والمجالات الصناعية.

ويعكس ذلك التوجه عزم OpenAI على إدماج الذكاء الاصطناعي في عالم الروبوتات وأجهزة المستهلكين الأخرى بنحو يفوق التفاعل التقليدي مع ChatGPT ونماذجها المختلفة عبر أجهزة المحمول والحاسوب.