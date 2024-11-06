كيف تستخدم الوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT للتحضير لمقابلة العمل؟

توفر بعض أدوات الذكاء الاصطناعي مثل: الوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT فرصة للتدرب على مقابلات العمل؛ مما يتيح للأشخاص الذين يبحثون عن فرصة عمل جديدة زيادة فرصة توظيفهم؛ إذ يُمكن الوضع الصوتي المتقدم (Advanced Voice Mode) إجراء محادثات مع روبوت ChatGPT تحاكي المحادثات البشرية، وهذا بدوره يساعد في التحضير لمقابلات العمل والتدرّب على طرق الرد المناسبة.

يمكن استخدام هذا الوضع للعديد من المهام المهمة، كإجراء محادثات بهدف تعلم لغة جديدة، بالإضافة إلى التدرب على مقابلات العمل، وغير ذلك.

وفي هذا المقال سنركز في كيفية استخدامه للتحضير لمقابلات العمل، وكيف يمكن أن يساعدك في تحسين طريقة الإجابة عن الأسئلة، والتدرب على مهارة التفكير السريع، بالإضافة إلى محاكاة سيناريوهات المقابلات الواقعية.

الخطوة الأولى:

استخدم هاتفك المحمول المثبت عليه تطبيق ChatGPT لتحميل كل من وصف الوظيفة والسيرة الذاتية إلى نموذج GPT المسمى CV Resume Job Interview Prep، المصمم لتقديم إرشادات عن مقابلات العمل بحسب المؤهلات الفردية لكل مستخدم؛ إذ يحلل هذا النموذج خبراتك والدور الوظيفي ويقدم توصيات محددة لجعل استجاباتك متزنة ومثالية.

الخطوة الثانية:

اكتب مطالبة مناسبة لتوضح للروبوت ما ترغب فيه بالضبط، وفيما يلي مثال على المطالبة التي يمكنك كتابتها:

“أرغب في التدرب على مقابلة عمل لوظيفة مهندس برمجيات في شركة .. (ثم اكتب اسم الشركة)، يُرجى تقديم استجابة مفصلة مع توصيات لمساعدتي في تقديم نفسي في أفضل صورة ممكنة في أثناء مقابلة العمل. كما أرغب في الحصول على الأسئلة الشائعة في مقابلات العمل، وإستراتيجيات الاتصال الفعّالة، ونصائح لترك انطباع جيد لدى مسؤول التوظيف”.

الخطوة الثالثة:

بعد تحميل المستندات وكتابة المطالبة المناسبة إلى نموذج GPT المخصص، بدّل إلى الوضع الصوتي في تطبيق ChatGPT في هاتفك المحمول لمحاكاة ظروف المقابلة الحقيقية.

سيساعدك الوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT في ممارسة أساليب المقابلات الواقعية من خلال الأسئلة المنطوقة، وستشعر أنك في مقابلة حقيقية.

سيطرح عليك ChatGPT أسئلة شائعة في مقابلات العمل بناءً على الوصف الوظيفي وخبراتك، وستشعر أنك تُجري محادثة حقيقة مع شخص ما؛ لأن الوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT يمتاز بالتفاعلات الطبيعية، كما ستحصل على استجابات فورية مما يحفز لديك مهارة التفكير السريع، والقدرة على تقديم الإجابات المناسبة دون تردد أو تأخير.

تحسين مهارة التفكير الفوري:

عندما يمنحك ChatGPT ملاحظات على إجاباتك، ستحاول تحسينها بطرق مختلفة، كأن تجعلها مختصرة وتتضمن النقاط الرئيسية فقط دون إضافة الكثير من الكلمات الزائدة، وفي بعض الأحيان قد يُعطيك الروبوت ملاحظات لتوضيح نقاط مهمة بنحو أفضل، وستحسن هذه الملاحظات طريقتك في الإجابة عن أسئلة المقابلة، وتعزز لديك مهارة التفكير الفوري.

الجوانب السلبية لاستخدام ChatGPT للتحضير لمقابلة العمل:

مع أن الوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT يوفر تدريبًا احترافيًا على مقابلات العمل، فإنه يعاني بعض السلبيات، ويشمل ذلك: الافتقار إلى الجوانب الرئيسية للتواصل الشخصي، مثل: لغة الجسد، والتواصل البصري، فهذه الأمور ستفتقدها عند التدرب على مقابلة العمل باستخدام ChatGPT. بالإضافة إلى ذلك، قد يقدم ChatGPT في بعض الأحيان ردودًا غير دقيقة.

وهذا يعني أن استخدام ChatGPT للتدرب على مقابلات العمل يجب أن يكون خطوة تكميلية قوم بها بالإضافة إلى إجراء مقابلات افتراضية مع صديق أو مرشد يمكنه تقديم ملاحظات عن إجاباتك وأسلوبك في التحدث وطريقة تقديم نفسك.