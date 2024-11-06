كيف تجعل ChatGPT Search محرك البحث الافتراضي بدلًا من بحث جوجل؟

يستحوذ محرك البحث جوجل على ما يقرب من 90% من حصة السوق، لكن أداة البحث ChatGPT Search التي أطلقتها OpenAI حديثًا من شأنها أن تتفوق على محرك جوجل وتتحدى هيمنته في عالم محركات البحث.

تهدف أداة البحث الجديدة المدمجة داخل واجهة ChatGPT الأساسية إلى تسهيل البحث عبر الإنترنت من واجهة الروبوت دون الحاجة إلى استخدام محركات البحث التقليدية، ويمكن للمستخدمين الآن تعيين هذه الأداة محرك البحث الافتراضي لمتصفح كروم بدلًا من محرك جوجل؛ مما يمنحهم فرصة لتجربة البحث عبر الإنترنت المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

كيفية جعل ChatGPT Search محرك البحث الافتراضي:

لجعل ChatGPT Search محرك البحث الافتراضي بدلًا من محرك جوجل، عليك تثبيت إضافة مُخصصة أطلقتها شركة OpenAI بالتزامن مع إطلاق أداة البحث الجديدة، وبمجرد تثبيت الإضافة، يمكن للمستخدمين البحث مباشرةً من خلال شريط العناوين في المتصفح.

إليك كيفية القيام بذلك:

انتقل إلى الصفحة الخاصة بإضافة ChatGPT Search. انقر فوق (إضافة إلى كروم) Add to Chrome. انقر فوق زر (Add extension) في النافذة المنبثقة. ستظهر نافذة منبثقة أخرى تشير إلى أن إضافة ChatGPT Search أضيفت إلى كروم. تحقق من تثبيت الإضافة الجديدة على قائمة الإضافات في متصفح كروم، وللقيام بذلك انقر فوق أيقونة الإضافات في الزاوية اليمنى العلوية في صفحة متصفح كروم الرئيسية، ثم انقر فوق إشارة “الدبوس” بجوار ChatGPT Search، وتحقق من تحول لون الإشارة إلى اللون الأزرق. ابدأ بالبحث عبر الإنترنت باستخدام الأداة الجديدة وذلك بكتابة الاستعلام الذي تريده في شريط العناوين، ثم تحقق من تحديد رمز الكرة الأرضية الأزرق الذي يشير إلى أن بحث ChatGPT نشط.

لاستخدام أداة البحث الجديدة، يجب أن يكون لديك حساب في إصدار ChatGT Plus، ويمكنك الاشتراك بسعر يبلغ 20 دولارًا شهريًا.

لإيقاف تشغيل ChatGPT Search كمحرك بحث افتراضي، انقر فوق رمز الإضافة الخاصة بالأداة في شريط إضافات كروم، ثم انقر فوق (إدارة الإضافة) Manage Extension، ثم عطّل الإضافة.

ما الطرق الأخرى لاستخدام أداة البحث الجديدة ChatGPT Search ؟

تتوفر أداة البحث الجديدة على موقع chatgpt.com الذي يمكن الوصول إليه من جميع متصفحات الويب المختلفة، بالإضافة إلى تطبيق ChatGPT المتاح للهواتف والحواسيب المحمولة.

ويمكنك استخدام هذه الأداة في تطبيق ChatGPT مباشرة بالنقر فوق حقل كتابة المطالبات، ثم تفعيل زر البحث وكتابة الاستعلام.