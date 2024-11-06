مدعومًا بالذكاء الاصطناعي.. سامسونج تقدّم الإصدار الجديد من بيكسبي

أعلنت سامسونج رسميًا الإصدار الجديد من مساعدها الذكي “بيكسبي Bixby”، بالتزامن مع إطلاق هاتفيها الجديدين القابلين للطي W25 و W25 Flip في السوق الصينية.

ويعتمد الإصدار الجديد من بيكسبي، المتوفر حاليًا بنحو حصري في هاتفي W25 و W25 Flip، على نماذج لغوية كبيرة (LLMs) مما يجعله أكثر كفاءة في فهم اللغة الطبيعية وسياق الحديث، وهو قادر على استيعاب الجمل المعقدة التي تحتوي على عدة أوامر متداخلة.

وقدّمت سامسونج عدة أمثلة؛ فإذا قال المستخدم: “الجو غائم بالخارج، ماذا أرتدي للعمل اليوم؟”، سيعرض بيكسبي توقعات الطقس، وينصح بارتداء معطف مطري عند احتمال هطول الأمطار. وإذا تابع المستخدم قائلًا: “كم يستغرق الوصول إلى هناك؟”، فسوف يفهم بيكسبي أن الحديث يتعلق بالذهاب إلى مكان العمل، وسيعرض الاتجاهات مع توقيت الوصول المتوقع بناءً على حالة المرور.

ويستطيع مساعد سامسونج الذكي توفير إرشادات تفصيلية حول كيفية تنفيذ مهام معينة في هواتف جالاكسي. فإذا سأل المستخدم مثلًا عن كيفية إضافة علامة مائية إلى الصور، سيشرح بيكسبي كيفية استخدام هذه الميزة في الكاميرا بطريقة مبسطة.

ويتميز المساعد الشخصي الجديد أيضًا بقدرته على استخراج المعلومات من التطبيقات الموجودة في الهاتف وفهم السياق؛ فعند السؤال عن موعد احتفال عائلي، سيبحث Bixby في تطبيق التقويم ويعرض تفاصيل المناسبة التي تشمل الاسم والتاريخ والتوقيت والموقع.

ويستطيع الإصدار الجديد من بيكسبي أيضًا فهم ما يظهر في الشاشة، وتقديم المساعدة وفقًا للسياق. فعلى سبيل المثال: إذا كان المستخدم في محادثة مع صديق، وأخبره عن موقع للقاء، يمكن تفعيل المساعد وطلب “الانتقال إلى هذا الموقع”، ليفحص بعدها بيكسبي الشاشة، لتحديد المعلومات المتعلقة بالموقع، ثم يستخدم تطبيق الخرائط لعرض الاتجاهات.

ويأتي الإصدار الجديد من مساعد سامسونج الذكي بتصميم جديد لواجهة المستخدم التي تشغل الشاشة كاملةً، ويتيح التفاعل عبر الصوت أو الكتابة، مع اقتراح أوامر لاستخدامها، كما يتميز بوجود رسومات متحركة متعددة الألوان، تشبه إلى حد بعيد التصاميم الحديثة للبرمجيات المشابهة.

ويمكن استدعاء المساعد من أي مكان في الهاتف، سواء في أثناء المحادثات أو عند تصفح الويب، إذ يمكنه ترجمة صفحات الويب أو إنشاء مستندات أو عروض تقديمية أو جداول بيانات بناءً على طلب المستخدم.

ويتوفر الإصدار الجديد من بيكسبي حاليًا فقط في هاتفي W25 و W25 Flip في الصين، وبعض الأجهزة المنزلية الفاخرة من سامسونج، لكن من المتوقع أن يتوسع ليشمل أجهزة أخرى قريبًا.

ومن المرجح أن تطلق سامسونج هذا الإصدار عالميًا مع واجهة One UI 7.0 القادمة مطلع العام المقبل.