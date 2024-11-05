“My Passport 6TB”.. احفظ ملفاتك المهمة وذكرياتك الثمينة بأمان

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وزيادة حجم الملفات الرقمية بشكل كبير، خاصة الصور العالية الدقة، ومقاطع الفيديو بدقة تبلغ 4K، و 8K، والألعاب، وبرامج الذكاء الاصطناعي الضخمة، أصبح من الضروري وجود وسيلة موثوقة لتخزين البيانات ونقلها بسهولة وأمان.

ولحل هذه المشكلة تقدم شركة ويسترن ديجيتال محرك الأقراص الخارجي المحمول (My Passport 6TB)، الذي يوفر لك سعة تخزينية تبلغ 6 تيرابايت، تكفي لحفظ مكتبتك الرقمية بأكملها، التي تشمل آلاف الصور العالية الدقة، وساعات طويلة من مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 4K أو 8K، ومجموعة ضخمة من المستندات والبرامج دون القلق بشأن نفاد المساحة.

ولكن عند التنقل لا يكفي مجرد تخزين البيانات، بل يجب حمايتها أيضًا، لذلك يوفر محرك الأقراص (My Passport) طبقة إضافية من الأمان بفضل تقنية التشفير المتقدمة (AES 256-bit)، مما يعني أن بياناتك ستكون محمية بكلمة مرور قوية، مما يجعلها غير قابلة للقراءة من قبل أي شخص غير مصرح له، حتى في حالة فقدان الجهاز أو سرقته.

وفي هذا المقال، سنعرض مواصفات محرك الأقراص الخارجي المحمول (My Passport 6TB)، ومزاياه الرئيسية:

مواصفات (My Passport 6TB):

(WD My Passport) هو قرص صلب تقليدي من نوع (HDD)، يمتاز بأنه يوفر سعة تخزين تبدأ من تيرابايت واحد، وتصل إلى 6 تيرابايت، مما يجعله مثاليًا لتخزين كميات كبيرة من البيانات مثل الصور ومقاطع الفيديو والوثائق.

ويأتي مع واجهة (USB 3.2) من الجيل الأول، ويعمل أيضًا مع واجهة (USB 2.0)، مما يضمن توافقه مع معظم الأجهزة الحديثة. كما يتميز بسرعات نقل تصل إلى 5 جيجابت في الثانية، مما يجعله مثاليًا لنسخ الملفات الكبيرة ونقل البيانات.

وقد أظهر محرك الأقراص (My Passport 6TB) أداءً ممتازًا في نقل الملفات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أداء موثوق وسريع.

علاوة على ذلك، يوفر محرك الأقراص الخارجي (My Passport 6TB) حماية قوية لبياناتك بفضل تقنية التشفير المتقدمة (AES 256-bit)، إذ تضمن هذه التقنية أن تكون بياناتك مشفرة بشكل كامل، ولا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام كلمة مرور سرية خاصة بك، ويجعل هذا الأمر من (My Passport) الخيار المثالي للمستخدمين الذين يحملون ملفات حساسة أو خاصة أثناء التنقل والسفر ويخشون من احتمال فقدان القرص.

وبالإضافة إلى الأداء القوي والمزايا الأمنية المتقدمة، يتميز محرك الأقراص (My Passport 6TB) بالتصميم الأنيق والخفيف الوزن، الذي يجمع بين الجودة العالية واللمسة الجمالية، إذ يأتي مع غطاء خارجي مصنوع من البلاستيك العالي الجودة، مما يمنحه متانة وقدرة على تحمل الاستخدام اليومي، كما يجعله وزنه الخفيف وتصميمه المحمول رفيقًا مثاليًا في تنقلاتك، بالإضافة إلى ذلك، يتوفر بألوان متنوعة لتناسب جميع الأذواق، وهي: الأسود، والأزرق، والأحمر، والأبيض.

كما تدعم شركة ويسترن ديجيتال هذا القرص بضمان لمدة تبلغ 3 سنوات، وتوفر أيضًا خطط لاسترداد البيانات عند الشراء من خلال موقعها الإلكتروني.

إليك المواصفات الكاملة لمحرك (My Passport 6TB):

My Passport 6TB السعة 6 تيرابايت. النوع قرص من نوع (HDD) محمول Portable HDD. الواجهة USB 3.2 من الجيل الأول، ويعمل أيضًا مع USB 2.0، مما يضمن توافقه مع معظم الأجهزة الحديثة. الكابل المرفق USB Type-C إلى Micro-B. السرعة تصل إلى 5 جيجابايت في الثانية. حماية البيانات يدعم التشفير باستخدام (AES 256-bit)، وهو معيار عالمي لحماية البيانات. التوافق متوافق مع أنظمة التشغيل ويندوز، وmacOS، ولينكس، كما أنه متوافق مع نظام ChromeOS، وهو نظام تشغيل أجهزة كروم بوك. الأبعاد 20.57 × 19.05 × 20.57 ملم الوزن 210 جرامات. الضمان 3 سنوات. السعر 179.99 دولارًا.

التوافق مع أنظمة التشغيل:

يعمل محرك الأقراص (My Passport 6TB) بشكل افتراضي مع نظام التشغيل ويندوز، كما يمكن تهيئته بسهولة ليعمل مع نظام macOS و Linux، و ChromeOS. مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للمستخدمين الذين يتنقلون بين عدة أنظمة تشغيل، ويمكن استخدام برامج مثل (WD Discovery) لتسهيل عملية إدارة التهيئة وضبط الإعدادات.

برامج وتطبيقات مدمجة:

يأتي محرك الأقراص (My Passport 6TB) مزودًا بعدة برامج من ويسترن ديجيتال، توفر لك تجربة استخدام مميزة، وتشمل:

WD Backup: يتيح لك إمكانية إجراء النسخ الاحتياطي لملفاتك تلقائيًا بسهولة، ويمكنك ضبطه ليعمل تلقائيًا وفقًا لجدولك الزمني سواء كان ذلك يوميًا أو أسبوعيًا.

يتيح لك إمكانية إجراء النسخ الاحتياطي لملفاتك تلقائيًا بسهولة، ويمكنك ضبطه ليعمل تلقائيًا وفقًا لجدولك الزمني سواء كان ذلك يوميًا أو أسبوعيًا. WD Security: وهو البرنامج الذي سيتيح لك تنشيط حماية كلمة المرور، لحماية بياناتك المخزنة في القرص.

وهو البرنامج الذي سيتيح لك تنشيط حماية كلمة المرور، لحماية بياناتك المخزنة في القرص. WD Discovery: هو البرنامج الذي يتيح لك إدارة محرك الأقراص، وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

هو البرنامج الذي يتيح لك إدارة محرك الأقراص، وتحقيق الاستفادة القصوى منه. WD Drive Utilities: هو البرنامج الذي يساعدك في مراقبة صحة محرك الأقراص، وتخصيص إعدادات الطاقة، وتنسيق محرك الأقراص واختيار نظام الملفات المناسب (NTFS أو exFAT)، وحتى التحكم في سطوع مؤشر LED أو إيقاف تشغيله تمامًا.

مزايا محرك الأقراص الخارجي المحمول (My Passport 6TB)،

سعة تخزينية كبيرة: يقدم لك محرك الأقراص الخارجي المحمول هذا سعة تخزينية تبلغ 6 تيرابايت، تتيح لك تخزين كميات كبيرة من الملفات، والصور والفيديوهات العالية الدقة والمستندات والبرامج، دون القلق بشأن نفاد المساحة.

يقدم لك محرك الأقراص الخارجي المحمول هذا سعة تخزينية تبلغ 6 تيرابايت، تتيح لك تخزين كميات كبيرة من الملفات، والصور والفيديوهات العالية الدقة والمستندات والبرامج، دون القلق بشأن نفاد المساحة. تصميم أنيق وعملي : يأتي بتصميم أنيق ومتين ووزن خفيف يسهل حمله ونقله في حقيبتك أو جيبك، كما يتوفر بألوان متنوعة تناسب جميع الأذواق.

: يأتي بتصميم أنيق ومتين ووزن خفيف يسهل حمله ونقله في حقيبتك أو جيبك، كما يتوفر بألوان متنوعة تناسب جميع الأذواق. سرعة نقل بيانات عالية: يدعم واجهة (USB 3.2 Gen 1)، مما يضمن نقل الملفات بسرعة تصل إلى 5 جيجابت في الثانية.

يدعم واجهة (USB 3.2 Gen 1)، مما يضمن نقل الملفات بسرعة تصل إلى 5 جيجابت في الثانية. تشفير قوي للبيانات للحماية: يدعم تشفير البيانات باستخدام تقنية التشفير المتقدمة (AES 256-bit)، مما يضمن لك راحة البال حتى في حالة فقدان القرص أو سرقته.

يدعم تشفير البيانات باستخدام تقنية التشفير المتقدمة (AES 256-bit)، مما يضمن لك راحة البال حتى في حالة فقدان القرص أو سرقته. برامج مدمجة لتسهيل الاستخدام: يأتي محرك الأقراص (My Passport 6TB) مع مجموعة من البرامج المدمجة لتسهيل النسخ الاحتياطي وحماية بياناتك والحفاظ على صحة محرك الأقراص من خلال إجراء فحوصات دورية.

السعر:

يتوفر محرك الأقراص (My Passport 6TB) بسعر قدره 179.99 دولارًا، وهو متوفر في المتجر الإلكتروني لشركة ويسترن ديجيتال مباشرة، ولدى تجار التجزئة المعتمدين، ويأتي مع ضمان لمدة تبلغ 3 سنوات.

لذلك يُعدّ (My Passport 6TB) من محركات الأقراص المنافسة جدًا من حيث السعر، إذ يوفر قيمة كبيرة مقارنة بالمحركات الأخرى ذات السعة المماثلة. فهو يجمع بين السعة التخزينية الكبيرة، وسرعات نقل البيانات العالية، والأمان القوي، والتصميم الأنيق، وسهولة الاستخدام، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى حل تخزين متنقل وموثوق دون تحمل تكاليف باهظة.