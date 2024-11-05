Gemini باللغة العربية.. اكتشف أحدث المزايا التي أطلقتها جوجل

تواصل شركة جوجل جهودها لجعل روبوتها للذكاء الاصطناعي (Gemini) أكثر ملاءمة لاحتياجات المستخدمين العرب، إذ أطلقت يوم الخميس الماضي مجموعة من المزايا الجديدة للناطقين باللغة العربية حول العالم، التي تهدف إلى تخصيص تجربة المستخدم، وذلك خلال فعالية (Google AI Connect)، التي أُقيمت في متحف الاتحاد في دبي.

إليك المزايا الجديدة التي قدمتها جوجل لمستخدمي روبوت Gemini باللغة العربية:

1- مزية Gems في Gemini باللغة العربية:

تُعدّ مزية (Gemini Gems) واحدة من المزايا المبتكرة التي أطلقتها جوجل في إصدار (Gemini Advanced) في شهر أغسطس الماضي باللغة الإنجليزية، والآن أصبحت متاحة باللغة العربية في الإصدار نفسه، وهي تسمح لك بإنشاء احترافية من Gemini مخصصة لأداء مهام معينة. تخيل أن لديك مساعدًا شخصيًا ذكيًا مصمم خصوصًا لك، وقادر على أداء المهام التي تريدها بالطريقة التي تريدها.

يمكنك الآن تدريب نسخة Gemini الخاصة بك على مجموعة محددة من البيانات والمعلومات، مثل: الأوامر والمستندات والكتب والملفات الصوتية باللغة العربية، ويعني ذلك أن نسخة Gemini الخاصة بك ستفهم سياقك بشكل أفضل وستكون قادرة على تقديم إجابات أكثر دقة وشمولية.

أمثلة على استخدام Gemini Gems:

المبرمج: يمكن للمبرمج استخدام Gemini Gems لمراجعة الأكواد البرمجية، واكتشاف الأخطاء بسرعة.

يمكن للمبرمج استخدام Gemini Gems لمراجعة الأكواد البرمجية، واكتشاف الأخطاء بسرعة. المسوق: يمكن للمسوق استخدام Gemini Gems لإنشاء محتوى تسويقي مخصص، مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني.

يمكن للمسوق استخدام Gemini Gems لإنشاء محتوى تسويقي مخصص، مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني. الكاتب: يمكن للكاتب استخدام هذه المزية للمساعدة في كتابة المسودات الأولى أو إجراء البحوث، أو كمراجع لغوي.

يمكن للكاتب استخدام هذه المزية للمساعدة في كتابة المسودات الأولى أو إجراء البحوث، أو كمراجع لغوي. الطالب: يمكن للطالب استخدام هذه المزية للمساعدة في الدراسة أو إعداد العروض التقديمية.

2- (Gemini for Teens) باللغة العربية.. تجربة آمنة للمراهقين:

تشمل المزايا الجديدة باللغة العربية، نسخة (Gemini for Teens)، وهي نسخة مخصصة من Gemini مصممة لتلبية احتياجات المراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا، بطريقة آمنة ومناسبة لعمرهم.

وتوفر نسخة (Gemini for Teens) بيئة تعليمية آمنة وممتعة، فمن خلال فلترة المحتوى غير المناسب والتحقق من صحة المعلومات، تساعد المراهقين في اكتشاف عالم المعرفة بطريقة آمنة وموثوقة، مع التركيز في تبسيط المفاهيم العلمية.

3- إنشاء الصور بمطالبات باللغة العربية:

أتاحت الآن جوجل أحدث نماذجها لإنشاء الصور (Imagen 3) باللغة العربية في Gemini، مما يمنحك القدرة على إطلاق العنان لخيالك وتجسيد أفكارك المرئية مباشرةً، وذلك من خلال كتابة مطالبات إنشاء الصور باللغة العربية.

ويتميز نموذج (Imagen 3) بقدرته على توليد صور تتمتع بدرجة عالية من الواقعية، مع تقليل العيوب المرئية وتقديم تجربة أفضل في الاستجابة للأوامر المتتابعة، كما يتيح لك إضافة نصوص إلى الصور وتعديلها بسهولة، مما يفتح آفاقًا جديدة للإبداع.

ومن ثم يمكنك الآن استخدم Gemini لإنشاء صور واقعية تلبي احتياجاتك المختلفة، سواء كانت لأغراض شخصية أو تجارية، إذ يمكنك الآن توليد ما تريد من صور باستخدام أوامر باللغة العربية.

4- مزية Gemini Live باللغة العربية:

أدمجت جوجل Gemini كليًا في تجربة المستخدم في نظام أندرويد، كما طرحت خلال شهر سبتمبر الماضي مزية (Gemini Live)، التي تتيح لمستخدمي نظام أندرويد إجراء محادثات طبيعية وتفاعلية مع مساعدها (Gemini)، ولكنها لم تكن تدعم اللغة العربية.

والآن طرحت جوجل هذه المزية باللغة العربية، لتسمح لك بإجراء محادثات طبيعية وسلسة مع الذكاء الاصطناعي بلغتك، تخيل أن لديك صديقًا ذكيًا يمكنك التحدث معه عن أي شيء يخطر ببالك، من الأخبار اليومية إلى الأسئلة المعقدة.