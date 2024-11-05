قفزة عملاقة.. مايكروسوفت تُبرز مزايا حواسيب كوبايلوت بلس الجديدة

سلّطت مايكروسوفت الضوء على المزايا التي تتمتع بها حواسيب ويندوز الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي أُطلقت حديثًا ضمن مبادرة “كوبايلوت بلس +Copilot”.

وبحسب تقرير جديد نشره موقع “Windows Latest”، فقد أجرت مايكروسوفت مقارنةً بين حواسيب +Copilot وحواسيب ويندوز الأكثر انتشارًا قبل نحو 5 سنوات.

ولم تكشف مايكروسوفت عن إصدارات الأجهزة التي اُستخدمت في الاختبارات أو مواصفاتها الدقيقة، لكنها أشارت إلى أنها اُختيرت بناءً على بيانات الاستخدام التي حددت من خلالها الأجهزة ذات “أكبر عدد من المستخدمين النَشطين شهريًا”.

واستخدمت مايكروسوفت في الاختبارات حواسيب +Copilot بمعالج Snapdragon X Elite الذي يضم 12 نواة، ومعالج Snapdragon X Plus الذي يضم 10 نوى.

وركّزت المقارنة على الأداء وعمر البطارية؛ إذ استخدمت مايكروسوفت أداة Cinebench 2024 Multi-Core لاختبار الأداء، وكشفت النتائج أن حواسيب +Copilot التي تعمل بمعالجات سنابدراجون تقدم أداءً أسرع بخمس مرات من حواسيب ويندوز الشائعة التي صدرت قبل 5 سنوات، والتي تعمل عادةً بمعالجات إنتل و AMD.

وأظهرت اختبارات مايكروسوفت عند تشغيل الفيديو أن حواسيب +Copilot توفر عمر بطارية أطول حتى 2.3 مرة، مقارنةً بالحواسيب القديمة. وأما في اختبارات تصفح الإنترنت، فتقول الشركة إن هذه الأجهزة توفر عمر بطارية يصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنةً بالأجهزة القديمة، مع استخدام كافة الأجهزة اتصال الواي فاي نفسه وضبط سطوع الشاشة عند 150 شمعة.

وتشير هذه النتائج إلى أن أجهزة +Copilot لا تركز فقط على التطورات في مزايا الذكاء الاصطناعي، بل تقدم أيضًا تحسينات في جوانب أخرى.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت قبل عدة أشهر مبادرة “كوبايلوت بلس +Copilot” بالتعاون مع الشركات المُصنّعة للحواسيب، لتقديم حواسيب قادرة على تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي بأنفسها، ومنها مزايا توليد النصوص والصور وتعديلها، والدبلجة والترجمة التلقائية الفورية والبحث المُحسّن، وغيرها من المزايا.

وتتيح الشركات المُصنعة لحواسيب ويندوز حاليًا العديد من الأجهزة المتاحة للجمهور ضمن تلك المبادرة.