بسبب مشكلات حَرجة.. أمازون توقف شحنات أول جهاز كيندل بشاشة ملونة

أوقفت شركة أمازون شحن جهازها الجديد Kindle Colorsoft، أول قارئ إلكتروني بشاشة ملونة في سلسلة كيندل، وذلك بسبب مشكلات في الشاشة، إذ أفاد بعض المستخدمين بظهور شريط أصفر غير طبيعي أسفل الشاشة.

ووفقًا لتقارير صحفية، فقد أبلغت أمازون عملائها بأنهم قد يضطرون إلى الانتظار أسبوعًا أو أكثر قبل استئناف الشحنات.

وأوضحت أمازون أن المشكلة ظهرت بعد أن نشر عدد من مالكي الجهاز الجديد تقييمات سلبية في صفحة المنتج، إذ اشتكى بعضهم من أن الشريط الأصفر يغطي مساحة تتراوح بين “5% و 10%” من الجزء السفلي للشاشة.

وردًا على هذه الشكاوى، صرّحت المتحدثة باسم أمازون، جيل تورنيفوليو، لموقع ذا فيرج التقني، قائلةً: “نحن على علم بعدد محدود من البلاغات بشأن ظهور شريط أصفر في أسفل الشاشة. نحن نأخذ جودة منتجاتنا على محمل الجد، ونحقق في الأمر”، كما نصحت العملاء المتضررين بالتواصل مع فريق خدمة العملاء في الشركة.

ومن جهة أخرى، أضافت أمازون ملاحظة على صفحة المنتج تُفيد بأن خاصية “الوضع الداكن” لا تعمل حاليًا، ووجهت المستخدمين نحو خاصية “صفحة ناعمة” (Page Soft) كبديل للوضع الداكن.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فمن المتوقع أن يبدأ تسليم الجهاز في الولايات المتحدة بين 9 و 18 نوفمبر، في حين سيصل إلى العملاء في المملكة المتحدة بحلول نهاية نوفمبر.

وتبدو المشكلة واسعة الانتشار، لكن أمازون تشير إلى أنها تعمل على تحديث برمجي لمعالجتها، مما يعني احتمالية أن تكون المشكلة ناجمة عن خلل في برمجيات الجهاز.

يُذكر أن أمازون أعلنت جهاز Kindle Colorsoft منتصف شهر أكتوبر الماضي، إلى جانب إصدارات أخرى جديدة من أجهزة كيندل. ويأتي جهاز Colorsoft الجديد بشاشة ملونة قياسها 7 إنشات، مع وضعين لعرض الألوان: “القياسي” و”النابض”، وسعة تخزين داخلية قدرها 32 جيجابايت،

وبدأ شحن الجهاز للمشترين نهاية شهر أكتوبر، لكن التطورات الأخيرة دفعت الشركة إلى تعليق كافة الشحنات حتى إيجاد حل.

ولم تعلن أمازون بعدُ موعدًا محددًا لإطلاق التحديث البرمجي الذي قد يحل المشكلة، مما يعني أن المستخدمين قد يضطرون إلى الانتظار لبعض الوقت.