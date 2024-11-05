بتصميم عالي المتانة .. هونر تطلق هاتفها الجديد X9c 5G

أعلنت شركة هونر إطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يحمل اسم “Honor X9c 5G“، وهو يتميز بتصميم متين للغاية. ويأتي هذا الجهاز ليحل محل الإصدار السابق “X9b” الذي حقق انتشارًا واسعًا.

ويتمتع هاتف Honor X9c 5G ببطارية ضخمة سعتها 6,600 ميلي أمبير، متفوقًا على الإصدار السابق الذي جاء ببطارية سعتها 5,800 ميلي أمبير، كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة قدرها 66 واطًا. وتزعم هونر أن البطارية يمكنها أن تدوم حتى 26 ساعة عند مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت.

وبالإضافة إلى ذلك، يضم الهاتف الجديد تصنيفات حماية أكثر تجعله أكثر صلابة، مثل تصنيف IP65M الذي يضمن حماية كاملة ضد المياه المتدفقة.

وتفتخر هونر بأن هاتفها الجديد حصل على المركز الأول في تصنيفات متانة الهواتف وفق المعايير القياسية العالمية، مع قدرة تحمّل سقوط من ارتفاع قدره متران (6.6 أقدام)، علمًا بأن الهاتف مقاوم أيضًا للحرارة؛ إذ يمكنه العمل في ظروف طقس قاسية تتراوح بين 30 درجة تحت الصفر و 55 درجة.

ويأتي الهاتف الجديد بتصميم أنيق ورفيع مع إطار من التيتانيوم، ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي البنفسجي والأسود والفيروزي.

ويحتوي الهاتف على شاشة أمولد قياسها 6.78 إنشات بدقة قدرها 1224 × 2700 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 4000 شمعة بحد أقصى، كما تدعم الشاشة النطاق اللوني DCI-P3، مع خصائص متعددة لحماية العين من الضوء الأزرق والتوهج.

ومن ناحية المواصفات الفنية، يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 من كوالكوم، وهو المعالج نفسه المستخدم في الإصدار السابق، ويتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية قدرها 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 و 512 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالكاميرا، فإن هاتف Honor X9c 5G يحمل كاميرا خلفية مزدوجة، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 5 ميجابكسل. وفي الأمام، توجد كاميرا سيلفي بدقة قدرها 16 ميجابكسل مع خاصية Magic Capsule التي تعرض الإشعارات بطريقة مميزة، وهي تشبه ميزة الجزيرة التفاعلية في هواتف آيفون.

وستتيح هونر هاتفها الجديد Honor X9c 5G في العديد من الدول، بأسعار تتراوح بين 300 و 350 دولارًا أمريكيًا.