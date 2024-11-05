ببطارية ضخمة ومعالج متطور.. ريلمي تطلق هاتفها الجديد GT 7 Pro

كشفت شركة ريلمي عن هاتفها الذكي الجديد “Realme GT 7 Pro”، الذي أعلنته في الصين، ومن المتوقع أن يصل الأسواق العالمية قريبًا، وهو من هواتف الشركة في فئة الهواتف الرائدة.

ويُعد هاتف Realme GT 7 Pro من أولى الهواتف التي تُطرح بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد من كوالكوم، الذي يُعد المعالج الأحدث والأعلى من ناحية الأداء في سوق الأجهزة المحمولة حاليًا، وتدعمه الشركة بنظام تبريد مزدوج للتخلص من الحرارة الزائدة عند الحاجة، ويحتوي هاتف Realme GT 7 Pro على بطارية ضخمة سعتها 6,500 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة قدرها 120 واطًا.

ويأتي الهاتف بتصميم أنيق من المعدن والزجاج، مع شاشة مُسطحة وجوانب مستقيمة، وجهة خلفية ذات انحناءات بسيطة.

ويتمتع الهاتف بمواصفات لافتة للنظر، إذ يحمل شاشة قياسها 6.78 إنشات من نوع OLED، بدقة قدرها 2780 × 1264 بكسلًا، وتوفر سطوعًا عاليًا يصل إلى 6,000 شمعة في ظروف معينة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وتقنية خفض التوهج PWM العالية التردد.

ويضم الهاتف ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X تصل إلى 16 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين من نوع UFS 4.0 تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى تيرابايت.

ويأتي الهاتف أيضًا بمكبرات صوت مزدوجة فائقة الجودة وميكروفونات ثنائية، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما يحتوي الهاتف على ماسح بصمة مدمج في الشاشة، وهو يعمل بنظام أندرويد 15 بواجهة Realme UI 6.0، ويتميز أيضًا بدعم خاصية مقاومة الماء والغبار عبر معياري IP68 و IP69.

وفيما يخص الكاميرات، يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بمستشعر IMX906 من سوني وفتحة عدسة قدرها f/1.8، إلى جانب كاميرا مكبرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل توفر تكبيرًا بصريًا حتى 3 مرات، وتعمل بمستشعر IMX882. وأما الكاميرا الثالثة، فهي كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويتوفر هاتف Realme GT 7 Pro بثلاثة ألوان، وهي الأبيض والبرتقالي والرمادي، ويبدأ سعره في السوق الصينية من نحو 520 دولارًا، لكن من المتوقع أن يُطرح الهاتف في الأسواق العالمية بأسعار أعلى.