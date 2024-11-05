أقرب مما نتوقع.. سامسونج تخطط لإطلاق نظارتها للواقع المختلط

تخطط سامسونج لإطلاق نظارة جديدة معتمدة على تقنيات الواقع المختلط في عام 2025 القادم، وفقًا لما ذكرته الشركة في تقريرها المالي للربع الثالث من العام الجاري.

ويُتوقع أن يأتي هذا الجهاز بتقنيات متقدمة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل مع منظومة أجهزة سامسونج الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية في وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا متزايدًا بتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، اللذين يُشار إليهما معًا باسم الواقع المختلط. وقد أضافت جوجل فئة خاصة بتطبيقات الواقع المختلط في متجر جوجل بلاي حديثًا، مما يشير إلى توجّه واسع نحو تبني هذه التقنيات في الأسواق.

وتشير التقارير إلى أن نظارة سامسونج المنتظرة قد طُوّرت بالتعاون مع جوجل وكوالكوم، وهو التعاون الذي أعلنته الشركة الكورية في وقتٍ سابق هذا العام خلال حدث إطلاق سلسلة Galaxy S24.

ويُشاع أن النظارة ستعمل بمعالج Snapdragon XR2+ Gen 2 من كوالكوم، وقد ظهرت حديثًا في منصة قياس الأداء Geekbench مع مواصفات تضم ذاكرة عشوائية سعتها 16 جيجابايت، لتشغيل تطبيقات الواقع الافتراضي.

ويُتوقع أيضًا أن تعمل النظارة بإصدار مُخصص من نظام أندرويد، وستحتوي على مستشعرات متقدمة لتعزيز التفاعل مع البيئة المحيطة، وربما تتبع بعض المؤشرات الصحية أيضًا، إلى جانب شاشة من نوع micro-OLED ذات كثافة بكسلات عالية وسطوع كبير لتعزيز التجربة البصرية.

ويُرجح أن تكشف سامسونج عن نظارتها مطلع عام 2025 بالتزامن مع إعلان سلسلة Galaxy S25، إذ ستقدمها الشركة كجزء من منظومة جالاكسي المتكاملة.

وفي سياقٍ متصل، تشير بعض الشائعات إلى أن سامسونج قد تطلق نظارات واقع معزز خفيفة الوزن بدلًا من نظارات الواقع المختلط ذات الحجم الكبير، وستكون مصممة للعمل كملحق للهاتف الذكي.

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت آبل نظارتها المرتفعة الثمن “فيجن برو” في بعض الأسواق العالمية، كما تشهد نظارات ميتا “كويست” انتشارًا أوسع بين فئات مختلفة من المستهلكين.