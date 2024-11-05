آبل تتيح لك إجراء اختبار ضعف السمع باستخدام آيفون و AirPods Pro 2.. إليك الطريقة

يُعد فقدان السمع المرتبط بالعمر من أكثر الحالات الطبية شيوعًا التي تؤثر في البالغين مع التقدم ​​في العمر. ووفقًا للمعهد الوطني للصمم واضطرابات التواصل الأخرى (NIDCD)، يعاني واحد من كل 8 أشخاص في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر ضعف السمع في كلا الأذنين.

فإذا كنت تشعر أنك تعاني ضعف السمع وترغب في التحقق من ذلك، فإن الاختبار الجديد الذي تتيحه آبل لمستخدمي آيفون وسماعات AirPods Pro 2 سيساعدك. فقد طرحت آبل مجموعة من مزايا صحة السمع الجديدة مع تحديث iOS 18.1، ومنها: اختبار السمع.

يتطلب إجراء هذا الاختبار مدة تبلغ 5 دقائق تقريبًا، وسنوضح فيما يلي جميع التفاصيل المرتبطة بكيفية إجراء اختبار السمع:

ما تحتاج إليه لإجراء اختبار السمع الجديد من آبل:

لإجراء اختبار السمع الجديد من آبل يجب أن تمتلك سماعات AirPods Pro 2، ولن يعمل هذا الاختبار مع الجيل الأول من سماعات AirPods Pro، ولا طرز AirPods العادية، ولا سماعات AirPods Max. وستحتاج أيضًا إلى هاتف آيفون، ومكان هادئ جدًا يمكنك إجراء الاختبار فيه دون أي ضوضاء لمدة تبلغ 5 دقائق تقريبًا.

كجزء من الاختبار، يتحقق آيفون من كون سدادات الأذن الخاصة بسماعات AirPods Pro محكمة بما يكفي داخل أذنيك ويقيّم أيضًا البيئة المحيطة بك، وإذا كان هناك أي ضوضاء خارجية، سيتوقف الاختبار مؤقتًا.

كيفية إجراء اختبار السمع:

ضع سماعات AirPods Pro 2 في أذنيك وتحقق من وضعها بإحكام، وأمسك بهاتف آيفون الخاص بك، ثم اتبع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق الإعدادات (Settings) في هاتف آيفون.

2- انقر فوق اسم سماعات AirPods Pro الخاصة بك.

3- في قسم (صحة السمع) Hearing Health، انقر فوق (إجراء اختبار السمع) Take a Hearing Test.

4- يبدأ الاختبار بسلسلة من الأسئلة التحضيرية، مثل: عمرك، للتحقق من أنك أكبر من 18 عامًا، وهناك أسئلة للتحقق من كونك قد تعرضت لبيئة صاخبة خلال آخر 24 ساعة أم لا. وفي المرحلة التحضيرية أيضًا، سيشغّل الهاتف مقطع موسيقي للتحقق من أنك تضع سماعات الأذن بطريقة محكمة في أذنيك بحيث لا يتسرب الصوت حولها.

5- بعد الانتهاء من هذه المرحلة، سيبدأ الاختبار الأساسي، وسيكون في البداية في الأذن اليسرى.

6- يشغل آيفون ثلاث مقاطع من نغمة واحدة، وتختلف النغمات في مستويات الصوت والترددات وتستمر لعدة دقائق. وفي الجهة العلوية من الشاشة، يمكنك رؤية دائرة صغيرة تشير إلى مقدار التقدم في اختبار السمع لتلك الأذن.

بعد الانتهاء من فحص الأذنين اليمنى واليسرى، تُعرض النتائج كقيم dBHL للإشارة إلى درجة ضعف السمع بالديسيبل. يمكنك أيضًا عرض مخطط سمعي يوضح جميع الترددات والمستويات للنغمات الصوتية التي استمعت غليها.

تُخزن النتائج في تطبيق Health، حيث يمكنك عرض المزيد من البيانات، مثل: الاختبارات التي تجريها بمرور الوقت لتتبع صحة السمع لديك. هناك أيضًا خيار (التصدير بصيغة PDF) Export PDF يمكنك استخدامه إذا كنت بحاجة إلى إرسال النتائج إلى طبيب.

هل اختبار ضعف السمع من آبل دقيق؟

تُعدّ مزايا آبل المتعلقة بالصحة مفيدة ولكنها ليست مطابقة للفحوصات الطبية، أي لا أنها لا تُغني عن الاختبارات السريرية التي يجريها الأطباء.

على سبيل المثال: يقيس تطبيق ECG على ساعة آبل الذكية (Apple Watch) نبضات قلبك لتقييم صحة القلب، لكنه ليس دقيقًا مثل الفحص الطبي. وهذا يعني أن المزايا الصحية من آبل تعطيك لمحة عامة عن بعض الجوانب الصحية وبعض المشكلات التي من المُحتمل أنك تعانيها، وعليك التحقق منها بالذهاب إلى الطبيب.

أما فيما يتعلق باختبار السمع، فقد حصل على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من إعلانه، ولهذا السبب تسميه آبل اختبار من الدرجة السريرية (clinical-grade).

بعد إجراء اختبار السمع على هاتف آيفون، إذا أظهرت النتائج علامات ضعف السمع، فلديك عدد من الخيارات:

تفعيل مزية Media Assist لاستخدامها مع AirPods Pro 2، وهي مزية تضبط مستويات الأصوات ووضوحها بناءً على نتائج الاختبار. إعداد مزية المُعينات السمعية في AirPods Pro 2.

لكن إذا كنت قلقًا من النتائج، فحدد موعدًا مع طبيب مختص للتحقق من صحة السمع لديك.