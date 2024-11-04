مستقبل فيجن برو.. تغييرات مفاجئة في خطط آبل لنظارة الواقع المختلط

أفادت تقارير جديدة بأن آبل تعتزم إطلاق نسخة مُحدّثة من نظارة الواقع المختلط فيجن برو Vision Pro بمعالج M5 في عام 2025 المقبل، في حين ستؤجل الشركة موعد إصدار النسخة الأرخص ثمنًا من النظارة إلى ما بعد عام 2027.

وأشار المحلل المتخصص في شؤون آبل، مينج تشي كو، إلى أن تأجيل إنتاج النسخة الرخيصة من فيجن برو كان مُقررًا بالفعل منذ مدة طويلة، مما يعني أن الشركة سوف تكتفي في عام 2025 بإطلاق نسخة مطوّرة من النظارة بمعالج M5.

وكانت شائعات سابقة قد ترددت بشأن عمل آبل على إصدار أرخص نسبيًا من نظارة Vision Pro لإطلاقه في الأسواق خلال عام 2025 أو 2026.

وفي سياقٍ متصل، أكّدت وكالة بلومبرغ أن آبل تخطط لترقية المعالج في النظارة، مضيفةً أن الشركة تدرس بجدية إنتاج إصدار خاص يعتمد على هواتف آيفون للتشغيل والمعالجة، لتعمل النظارة كملحق للاستمتاع بالمحتوى، على غرار بعض النظارات المتاحة لأجهزة أندرويد مثل نظارات Xreal، وإن كانت تلك النظارات لم تلقَ رواجًا واسعًا بسبب تجربتها غير المثالية.

وكانت آبل قد أعلنت نظارة الواقع المختلط فيجن برو العام الماضي، وبدأت إطلاقها مطلع هذا العام بسعر مرتفع يبدأ من 3500 دولار. وقد أدت تكلفة الجهاز الباهظة، إلى جانب نقص الاستخدامات المُقنعة للمستهلكين، إلى ضعف الإقبال عليها وتراجع مبيعاتها.

وذكرت تقارير أخرى أن تطوير التطبيقات الجديدة للنظارة قد تراجع بنحو كبير منذ إطلاقها؛ فقد أُضيفت فقط 10 تطبيقات جديدة إلى متجر النظارة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بمئات التطبيقات التي صدرت خلال الشهرين الأولين.

ولم تكشف آبل حتى الآن عن أي خطط لها بشأن مستقبل النظارة، لكن تلك التقارير – في حال صحتها – قد تعكس تغيرًا في إستراتيجية الشركة في سوق أجهزة الواقع المختلط مع التحديات المختلفة التي تواجهها.