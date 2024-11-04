لمنافسة آيفون منتظر.. سامسونج تعمل على تصميم هاتف نحيف

تخطط شركة سامسونج لإطلاق هاتفٍ ذكيٍ بتصميمٍ نحيفٍ في محاولة لمواكبة آبل التي تشير التقارير إلى أنها تخطط لإطلاق إصدارٍ نحيفٍ ضمن سلسلة هواتف آيفون 17.

ووفقًا لما نشره الموقع الإخباري الكوري “ET News” في تقريرٍ أخيرٍ، فإن سامسونج ستطرح هاتفها النحيف، الذي قد يحمل اسم Galaxy S25 Slim، بعد عدة أشهر من إطلاق سلسلة S25 الأساسية مطلع عام 2025 المقبل، مما يعني إصداره خلال الربع الثاني من العام.

وتأتي هذه الخطوة بعد الإطلاق المحدود للإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Fold النحيف في كوريا الجنوبية، الذي منح سامسونج فرصة لاستطلاع رأي المستهلكين بشأن الأجهزة النحيفة.

ويشير التقرير إلى أن هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S25 Slim سيتبع إستراتيجية مشابهة، إذ ستطرحه الشركة بكميات محدودة في البداية لاختبار السوق ومعرفة استجابة الجمهور، وقد توسّع الإنتاج لاحقًا في حال تحقيقه نجاحًا ملحوظًا.

وستُعد هذه النسخة اختبارًا لمعرفة إذا كان المستهلكون يفضلون التصميم النحيف على حساب بعض المواصفات التقنية، وسط تكهنات بمدى نحافة هذا الإصدار المزعوم.

وتشير الشائعات إلى أن هاتف Galaxy S25 Slim سيأتي بسُمك أقل من أنحف جهاز في سلسلة S24، أي بسُمك أقل من 7.6 ملم.

ومن جهة أخرى، أشارت تسريبات عديدة إلى أن آبل تنوي إطلاق هاتفٍ باسم “آيفون 17 آير“، ومن المتوقع أن يحمل شاشة قياسها 6.6 إنشات، وكاميرا خلفية واحدة، وسيُطرح في الأسواق كبديل لإصدار “بلس”.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أفادت بأن رئيس مجلس إدارة سامسونج، لي جاي يونج، يشعر بغضب شديد من التصاميم الأخيرة للأجهزة التي طرحتها الشركة في شهر يوليو الماضي، والتي يرى أنها قريبة جدًا من تصاميم شركة آبل المنافسة، ومنها سماعتا Galaxy Buds 3 و Galaxy Buds 3 Pro وساعة Galaxy Watch Ultra، كما لاقت الشركة انتقادات حادة من بعض العملاء ووسائل الإعلام بسبب مطابقتها تصاميم آبل، على حد وصفهم.