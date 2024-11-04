تطبيقات ذكاء اصطناعي لمساعدتك في تحسين النوم

أصبح الحصول على قسط كافٍ من النوم من أبرز التحديات التي يواجهها الكثيرون بسبب ازدياد الضغوط اليومية، وكثرة استخدام الهواتف والحواسيب وأجهزة التلفاز، بالإضافة إلى عوامل أخرى تؤثر في جودة النوم وعمق الراحة التي نحصل عليها. وهنا تأتي أهمية الابتكارات التكنولوجية، وخاصة تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تفتح آفاقًا جديدة لتحسين عادات النوم.

إذ تقدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المصممة لتحسين النوم حلولًا مخصصة تعتمد على تحليل البيانات الشخصية؛ مما يساعد الأفراد في فهم أنماط نومهم، والحصول على نصائح عملية تعزز جودة نومهم.

وفي هذا المقال، سنذكر 5 من أبرز هذه التطبيقات التي يمكنك تجربتها لتحسين النوم:

1- تطبيق SleepScore:

يُعدّ SleepScore الذي طورته شركة SleepScore Labs، تطبيقًا متكاملًا لتتبع النوم، وهو من أكثر التطبيقات دقة. ويستخدم هذا التطبيق الميكروفونات ومكبرات الصوت في هاتفك لتحليل حركاتك وأنماط التنفس لاكتشاف كل مرحلة من مراحل نومك، وأوقات النوم العميق وحركة العين السريعة وأوقات الاستيقاظ ليلًا. وبعد تحليل كل هذه البيانات، يوفر التطبيق رؤى مفصلة عن أنماط نومك ونصائح قابلة للتنفيذ، وكلها مخصصة لتحسين النوم بطرق مناسبة لك.

2- تطبيق Nightly:

Nightly هو تطبيق لتحسين النوم يركز في مساعدة المستخدم في النوم بعمق باستخدام أصوات تساعد في النوم؛ إذ يُصدر التطبيق أصواتًا مناسبة للنوم مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وتكون مخصصة لكل مستخدم لتلبية احتياجاته الخاصة.

يختار Nightly الأصوات بناءً على البيئة المحيطة بك، والمعلومات التي أضفتها عن نشاطك اليومي، وغير ذلك من العوامل. ويحتوي هذا التطبيق على أصوات وإيقاعات هادئة مختلفة تساعد المستخدمين في النوم بعمق؛ مما يساعد في تحسين جودة النوم وزيادة الراحة.

3- تطبيق Sleeptracker:

Sleeptracker من أبرز تطبيقات تتبع النوم وهو موجود منذ عدة سنوات، ولكن في السنوات الأخيرة، استفادت الشركة من تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين التطبيق.

فقد دمجت الشركة في تطبيق Sleeptracker نظام ذكاء اصطناعي دُرّب على بيانات من أكثر من مليون جهاز ذكي لتتبع النوم، مع أكثر من 70 دراسة بحثية، وفُحصت هذه البيانات في مركز Stanford Sleep Medicine.

يُستخدم هذا التطبيق مع جهاز يوضع تحت الوسادة للمساعدة في تتبع النوم لمنحك معلومات دقيقة عن أنماط النوم، لتتمكن من تحسين الجوانب التي تحتاج إلى تحسين؛ مما يعزز جودة النوم.

4- تطبيق Pillow:

يعتمد تطبيق Pillow على الذكاء الاصطناعي لمعالجة مجموعة كبيرة من البيانات الخاصة بنومك، وإذا كنت تستخدمه مع ساعة آبل الذكية، فلن تحتاج إلى القيام بأي شيء للبدء بالتتبع؛ إذ سيبدأ التطبيق بتتبع نومك تلقائيًا عندما يكتشف أنك نائم.

يسجل هذا التطبيق صوتك في أثناء النوم إذا اكتشف أصوات شخير، ويتتبع أنماط التنفس، ويستخدم التعلم الآلي لمنحك تحليلًا تفصيليًا عن أنماط نومك بعد كل ليلة.

5- تطبيق Sleep Cycle:

صُمم Sleep Cycle لتتبع نومك باستخدام خوارزميات تعمل بالذكاء الاصطناعي، وعند ضبط المنبه في التطبيق، فإنه يستخدم المعلومات التي جمعها عن دورة نومك لإيقاظك في مرحلة النوم الخفيف؛ مما يضمن بدء يومك وأنت تشعر بحال جيدة، ويعتمد هذا التطبيق على الأصوات المحيطة لاكتشاف وقت نومك والبدء بتتبع المؤشرات الخاصة بالنوم، لذلك لست بحاجة إلى ارتداء أي شيء أو استخدام أجهزة أخرى عند استخدام هذا التطبيق.