بسعرٍ مغرٍ .. شاومي تطلق شاشة الألعاب G24i في الأسواق العالمية

أطلقت شركة شاومي شاشتها الاقتصادية المخصصة للألعاب G24i للبيع في الأسواق العالمية، وذلك بعد الكشف عنها لأول مرة في سبتمبر الماضي.

وتأتي شاشة G24i بمقاس قدره 23.8 إنشًا، وهي من نوع IPS LCD بدقة قدرها Full HD (أي 1920×1080 بكسلًا)، وتتيح زاوية عرض واسعة تصل إلى 178 درجة أفقيًا وعموديًا، مع سطوع يبلغ 250 شمعة بحد أقصى، علمًا بأن الشاشة حاصلة على شهادة TÜV Low Blue Light لتقليل إجهاد العين في أثناء الاستخدام الطويل أو جلسات الألعاب الممتدة.

وتغطي الشاشة النطاق اللوني sRGB بنسبة قدرها 99%، مما يجعلها ملائمة لعرض المحتوى الأساسي، ويصل معدل التحديث في شاشة شاومي G24i إلى 180 هرتزًا – مقارنةً بمعدل التحديث القياسي الذي يبلغ 60 هرتزًا – مما يعمل على زيادة انسيابية المحتوى وتقليل ضبابية الحركة، كما تتمتع الشاشة بزمن استجابة قدره 1 ميلي ثانية فقط.

وبفضل معدل التحديث العالي وزمن الاستجابة المنخفض، تعمل الشاشة على تقليل ظاهرة الظلال والآثار، وهي صور ظل خافتة أو آثار متبقية تظهر على الشاشة لمدة قصيرة بعد تحريك الصور ثم تختفي تمامًا. وهذه الظاهرة يمكن أن تكون مزعجة بنحو خاص في الألعاب أو مقاطع الفيديو السريعة الحركة.

ولتحقيق توافق أفضل مع بطاقات الرسوميات، تدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync، وهي تقنية تهدف إلى تحسين تجربة اللعب، وتقليل التقطيع والتمزق الذي قد يحدث للإطارات في الشاشة، وتعمل هذه التقنية عن طريق مزامنة معدل تحديث الشاشة مع معدل الإطارات الناتج عن بطاقة الرسوميات.

وتحتوي شاشة G24i على منفذ DisplayPort ومنفذ HDMI، مما يتيح التوصيل بأجهزة الحاسوب أو أجهزة الألعاب.

وتطرح شاومي شاشتها الجديدة G24i للبيع بسعر منخفض قدره 130 دولارًا أمريكيًا، أو ما يعادل ذلك بالأسعار المحلية في كل دولة على حدة، وتُعد الشاشة خيارًا مناسبًا للاعبين ذوي الميزانية المحدودة الراغبين في تجربة لعب سلسة.