مايكروسوفت تعلن قائمة أفضل برامج ويندوز لعام 2024

أعلنت شركة مايكروسوفت نتائج مسابقة “جوائز متجر مايكروسوفت” لعام 2024، وهي المسابقة السنوية التي تطلقها الشركة للعام الثالث على التوالي لتشجيع المستخدمين على ترشيح أفضل برامج ويندوز المتوفرة في متجرها، تقديرًا لجودتها وقدراتها المتميزة.

وبعد أسابيع من تلقي الترشيحات، كشفت مايكروسوفت أخيرًا عن أسماء البرامج الفائزة.

وقالت الشركة في بيانها الرسمي: “إن ويندوز منصة مفتوحة تتيح لكافة فئات البرامج النمو والانتشار، من المطورين الأفراد إلى المشاريع المشتركة والمبادرات المفتوحة المصدر، وصولًا إلى الشركات الكبرى. وبفضل مجتمع المطورين المتنوع، يُمكن لمستخدمي ويندوز حول العالم اكتشاف برامج مبتكرة وجذابة وعملية عبر متجر مايكروسوفت”.

وضمّت القائمة عددًا من البرامج في فئات متنوعة، وهي تركز بنحو أساسي على البرامج المتاحة للتحميل أو الشراء من متجر مايكروسوفت، ولا تشمل أي برامج أخرى خارجه.

وحصد برنامج dJay Pro Algoriddim جائزة أفضل برنامج في فئة الذكاء الاصطناعي، كما حصد برنامج Typing Land جائزة أفضل برنامج تعليمي، وقدّمت مايكروسوفت برنامج المهام والتخطيط Todoist كأفضل برنامج في فئة الإنتاجية.

وضمت القائمة برامج أخرى مثل برنامج حماية العين من ضوء الشاشة الأزرق F.lux في فئة الصحة واللياقة، وبرنامج العروض التقديمية المدعوم بالذكاء الاصطناعي Gamma في فئة الأعمال، وبرنامج التشريح الثلاثي الأبعاد Complete Anatomy 2024 في فئة الطب، وبرنامج Pinterest في فئة التواصل الاجتماعي، وبرنامج Adobe Express في فئة الإبداع.

وأما جائزة أفضل لعبة في متجر مايكروسوفت، فقد ذهبت إلى لعبة سباقات السيارات Asphalt Legends Unite التي تطورها شركة Gameloft.

وسيحصل كل مطور فائز في القائمة على “شارات حصرية” تظهر في صفحات برنامجه في المتجر، إضافةً إلى “ترويج مجاني” للبرنامج في الصفحة الرئيسية للمتجر، كما ستمنح مايكروسوفت الفائزين الإصدار الأحدث من حاسوبها المحمول الهجين “Surface Pro 11”.