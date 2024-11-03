كيفية التفاعل مع سيري عن طريق الكتابة في تحديث iOS 18.1

يقدم نظام Apple Intelligence إصدارًا محدثًا من المساعد الصوتي سيري (Siri) إلى مستخدمي هواتف آيفون الداعمة لمزايا الذكاء الاصطناعي من آبل، فقد أصبح المساعد الرقمي سيري أكثر ذكاءً ووعيًا بما يظهر على شاشة هاتفك. وفي تحديث iOS 18.1 المتاح حاليًا أصبح بإمكانك كتابة أسئلتك وأوامرك إلى سيري بدلًا من التحدث معه بصوت عالٍ.

تُعدّ هذه المزية الجديدة مثالية في الأوقات التي تكون فيها في مكان ما حيث يكون استدعاء سيري دون التحدث بصوت عالٍ هو الخيار الأفضل، كأن تكون في اجتماع وتريد من سيري إنشاء تذكير لمهمة طُلبت منك في الاجتماع. أو قد تطلب من سيري البحث عن شيء لا ترغب في أن يعرفه من حولك عندما تكون في مكان عام.

مهما كان السبب، إذا كان لديك هاتف آيفون يدعم Apple Intelligence ويعمل بنظام التشغيل iOS 18.1 فيمكنك الاستفادة من مزية الكتابة إلى سيري، وسنوضح فيما يلي كيفية استخدام هذه المزية:

كيفية الكتابة إلى المساعد سيري بدلًا من التحدث معه:

بعد تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى iOS 18.1، يمكنك التفاعل مع سيري عن طريق الكتابة باتباع الخطوات التالية:

1- في البداية ستحتاج إلى التحقق من تفعيل مزية التحدث إلى سيري، بالانتقال إلى تطبيق الإعدادات ثم اختيار Apple Intelligence & Siri من القائمة الرئيسية.

2- انقر فوق خيار (التحدث والكتابة إلى سيري) Talk & Type to Siri، ثم تحقق من تفعيل خيار (الكتابة إلى سيري) Type to Siri.

3- كلما احتجت إلى التفاعل مع سيري عن طريق الكتابة، ما عليك سوى النقر فوق الحافة السفلية لشاشة هاتف آيفون، وستظهر لوحة مفاتيح محاطة بواجهة متوهجة تشير إلى أن سيري جاهز للرد على طلباتك.

4- في أثناء كتابة طلبك، سيظهر نص تنبؤي في حقل النص وستظهر اختصارات في الجهة العلوية مشابهة لما تكتبه. والهدف من هذا هو توفير وقت الكتابة إذا كنت تكتب طلبًا شائعًا مثل مطالبة سيري بضبط المنبه.

ما مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى المتوفرة في iOS 18.1؟

يتضمن نظام التشغيل iOS 18.1 المجموعة الأولى من مزايا ‌Apple Intelligence‌ المتاحة لهواتف iPhone 15 Pro وسلسلة iPhone 16. وبالإضافة إلى سيري المُحدث، تتضمن المجموعة الأولى من مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل ما يلي:

أدوات الكتابة:

تتيح لك أدوات الكتابة تدقيق النصوص وتلخيصها وإعادة كتابتها في جميع التطبيقات في الهاتف.

الردود الذكية:

في تطبيقي البريد والرسائل، تتوفر مزية اقتراحات الردود على الرسائل الواردة، التي تسهل لك الرد على الرسائل المختلفة بطرق مناسبة لمحتوى الرسالة.

التلخيص:

يمكن لمزية التلخيص بالذكاء الاصطناعي تلخيص رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات حتى تتمكن من رؤية ما هو مهم بسرعة. ويمكنك أيضًا الحصول على ملخصات للنصوص المكتوبة في تطبيق الملاحظات ومواقع الويب في متصفح سفاري.

مزية Memory Maker:

تتيح لك مزية الذكاء الاصطناعي Memory Maker المدمجة في تطبيق الصور إنشاء عروض مخصصة من مجموعة من الصور المخزنة في الهاتف بعد كتابة وصف للعرض. كما يدعم تطبيق الصور البحث باللغة الطبيعية، ويتضمن مزية التنظيف (Clean Up) لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور.