جوجل تعمل على أداة لنقل الملفات بسهولة بين أندرويد وآيفون

تعمل جوجل على توفير أداة مشاركة الملفات “كويك شير Quick Share” لنظام iOS في هواتف آيفون وأجهزة آيباد ونظام macOS في حواسيب ماك، مما قد يتيح للمستخدمين مشاركة الملفات بسرعة وسهولة بين أجهزة أندرويد وأجهزة آبل، وذلك على الرغم من التحديات التي تفرضها سياسات آبل الصارمة.

وتُعد “كويك شير” – التي كانت تعرف سابقًا باسم “Nearby Share” – أداة أطلقتها جوجل في عام 2020، وهي تتيح للمستخدمين نقل الملفات بسرعة عبر شبكة لاسلكية محلية.

ومن الجدير بالذكر أن أداة “كويك شير” غير متاحة كتطبيق مستقل في متجر آبل، وذلك يجبر مستخدمي أندرويد على البحث عن حلول أخرى إذا أرادوا مشاركة الملفات مع مستخدمي آيفون، مما يجعل تلك العملية صعبة ومُعقدة.

ويعد نظام iOS في هواتف آيفون وأجهزة آيباد نظامًا مغلق المصدر، ويفرض قيودًا صارمة على العمليات الخلفية، مما قد يفسر عدم توافق أدوات مثل “كويك شير” مع أنظمة آبل.

وأفاد موقع “أندرويد أوثوريتي” التقني بأن تحديثًا برمجيًا جديدًا لأداة جوجل يحتوي على إشارات لنظامي iOS و macOS، وقد تكون دليلًا على نية جوجل لتوفير “كويك شير” في أنظمة آبل.

ومع ذلك، لم تعلن جوجل بعدُ رسميًا عزمها توفير الأداة في نظامي iOS و macOS، لكن في حال قررت ذلك، سيتعين عليها إجراء تعديلات عديدة لضمان توافق الأداة مع نظام آبل، والالتزام بسياسات متجر تطبيقات “آب ستور”.

وتُعد أداة “كويك شير” إحدى أفضل الأدوات لمشاركة الملفات بين أجهزة الأندرويد، وهي متاحة أيضًا في أجهزة كروم بوك وأجهزة ويندوز، وتعتمد الأداة على واجهة برمجة التطبيقات “Nearby Connections”، التي تتيح للتطبيقات اكتشاف الأجهزة القريبة والاتصال بها، وتبادل البيانات في الوقت الفعلي، بغض النظر عن توفر الاتصال بشبكة إنترنت.

وعادةً، تكون عملية مشاركة الملفات بين أجهزة أندرويد وأجهزة آبل صعبة ومرهقة، لذا طوّرت بعض الشركات حلولًا خاصة، مثل شركة ون بلس التي طرحت ميزة “مشاركة مع آيفون” في نظامها الجديد المستند إلى أندرويد “OxygenOS 15“.