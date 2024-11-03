جوجل تدمج الذكاء الاصطناعي في خدمات الخرائط

أعلنت جوجل إطلاق تحديثات جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي عبر خدمات الخرائط المختلفة التابعة لها، إذ أدمجت مساعدها الذكي “Gemini AI” في خدمات “الخرائط Maps” و”جوجل إيرث Earth” و”ويز Waze” بهدف إحداث نقلة نوعية في خدماتها الجغرافية، وتعزيز تفاعل المستخدمين معها.

وكشفت الشركة أن منصة الخرائط الخاصة بها، التي يعتمد عليها أكثر من 10 ملايين تطبيق وموقع إلكتروني، أصبحت تتيح للمطورين الاستفادة من بيانات الموقع في الوقت الفعلي لإنشاء تجارب قائمة على الذكاء الاصطناعي، استنادًا إلى قاعدة بيانات ضخمة تضم 250 مليون موقع، مما يسمح لنماذج الذكاء الاصطناعي بتقديم إجاباتٍ أكثر دقة.

وتخطط شركة “ريفيان” للسيارات أيضًا للاستفادة من هذه المزايا الجديدة، إذ ستدمجها في أنظمة المعلومات والترفيه في سياراتها اعتبارًا من الشهر المقبل. وسيتيح ذلك لعملائها الحصول على ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عن المواقع القريبة، مثل المطاعم والمتاجر والبقالة، ما يعزز تجربة القيادة.

وأما في “جوجل إيرث”، فتعمل جوجل بالتعاون مع شركاتها الفرعية على إدماج Gemini لتوفير أدوات تحليلية متقدمة لقطاع التخطيط الحضري في المدن، مما يتيح معالجة الأسئلة المكانية المعقدة، وإنشاء تصورات مخصصة، ما يقلل وقت التحليل من أيام إلى دقائق معدودة. وهذا سيكون مفيدًا للمسؤولين في مجال الطرق مثلًا، إذ يمكنهم تحديد أفضل المواقع لمحطات شحن السيارات الكهربائية بناءً على احتياجات المواطنين.

ويمكن للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الآن الحصول على تجربة بحث أكثر ذكاءً في خرائط جوجل في أنظمة أندرويد و iOS اعتمادًا على نموذج Gemini لتقديم نتائج ذات صلة باستخدام بيانات من قاعدة خرائط جوجل وتعليقات المستخدمين لتحسين دقة المعلومات، وفقًا لما أوضحه كريس فيليبس، نائب الرئيس والمدير العام للخدمات الجغرافية في جوجل. ومن المقرر توسيع إتاحة تلك المزايا على نطاق عالمي.

ومن المزايا الجديدة أيضًا توفير استكشاف أفضل للمسارات مع اقتراحات للمعالم البارزة، وتحديثات حول توفر مواقف السيارات في نهاية المسارات، بالإضافة إلى تفاصيل إضافية للمشي، كما وسّعت جوجل ميزة “العرض الغامر” ليشمل أكثر من 150 مدينة حول العالم.