تطبيقات مبتكرة للتصميم الداخلي المميز بمساعدة الذكاء الاصطناعي

مع الذكاء الاصطناعي، لست مضطرًا إلى إنفاق الأموال للاستعانة بمصمم داخلي لمساعدتك في تصميم منزلك؛ إذ تتوفر العديد من تطبيقات التصميم الداخلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تصميم منزلك بطريقة مميزة، كما تساعدك بعض هذه التطبيقات في اختيار الأثاث والعناصر الأخرى من مكتبة تتضمن خيارات متعددة، وبعض هذه التطبيقات تساعدك في تصميم منزلك حسب الأثاث المتوفر لديك.

فإذا كنت ترغب في تجديد تصميم منزلك أو تخطط لشراء منزل جديد وترغب في تصميمه من الداخل بطريقة إبداعية، إليك 5 من أبرز تطبيقات التصميم الداخلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنك تجربتها:

1- تطبيق Homestyler:

Homestyler من أبرز تطبيقات التصميم الداخلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويعتمد في عمله على تقنية الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الواقع المعزز (AR) لمساعدتك في مشاهدة التصميم الافتراضي في المساحة الفعلية.

يسمح لك هذا التطبيق بتحميل صور لمنزلك أو الغرفة الفارغة التي تود إجراء تصميم داخلي لها، لوضع الأثاث والعناصر الأخرى فيها بنحو افتراضي، ويمكنك الاختيار من مجموعة متنوعة من أنماط التصميم المتوفرة في التطبيق، مثل: Glam و Contemporary و Bohemian والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تطلب من مصمم الذكاء الاصطناعي المدمج في التطبيق أن يولد أفكارًا لتصاميم خاصة لك باستخدام الصور التي حملتها في التطبيق، وبناءً على نمط التصميم الذي اخترته.

تطبيق Homestyler متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Room Planner:

Room Planner هو تطبيق للتصميم الداخلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وهو سهل الاستخدام، وبسيط أكثر من بعض التطبيقات الأخرى في القائمة.

يمكنك جعل التطبيق يحافظ على مخطط الألوان الخاص بغرفتك، واختيار تصميم مناسب له، ويمتاز هذا التطبيق بأنه مجاني، ويسمح لك بإنشاء عدة تصاميم مختلفة للغرفة نفسها.

تطبيق Room Planner متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق REimagineHome:

REimagineHome هو تطبيق ويب للتصميم الداخلي، ويُعدّ مناسبًا للأشخاص الذين يفضلون استخدام الحواسيب وتطبيقات الويب لتصميم منزلهم بدلًا من استخدام تطبيق على الهاتف.

يعمل REimagineHome بالذكاء الاصطناعي، ويتيح لك تحميل صور لمنزلك بالكامل أو غرفة واحدة تود اختيار تصميم داخلي مناسب لها، ويسمح لك بتصميم الغرف الفارغة تمامًا، أو إعادة تصميم الغرف المفروشة سابقًا.

4- تطبيق Dreamhouse AI:

Dreamhouse AI هو تطبيق ويب مدعوم بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى مساعدتك في تصميم منزلك من الداخل بطريقة احترافية. ويتمتع هذا التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام ويمكنه إنشاء تصاميم عالية الجودة حسب رغبتك، كما يتضمن أنماط تصميم مجهزة سابقًا يمكنك استخدامها لتصميم منزلك.

هذا التطبيق غير مجاني ويتطلب استخدامه الاشتراك بالخطة الشهرية أو السنوية.

5- تطبيق Coohom:

يمكن لمعظم تطبيقات التصميم الداخلي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي توليد أفكار لتصاميم مناسبة لمنزلك، ولكن إذا كنت تريد أفكارًا عن كيفية إعادة تصميم منزلك أو غرفة محددة باستخدام الأثاث الموجود فيها، فسيكون تطبيق Coohom هو المناسب لك.

يحتوي Coohom على مكتبة كبيرة تتضمن صورًا متنوعة لأثاث منزلي يمكنك اختيار ما يتطابق مع ما تملكه بالفعل، أو العثور على شيء قريب جدًا من أثاث منزلك، ثم تصميم الغرفة بطريقة مناسبة.

يُعد هذا التطبيق متقدمًا أكثر قليلًا من التطبيقات الأخرى في القائمة، ويتطلب استخدامه قضاء بعض الوقت لتعلم كيفية التعامل معه للحصول على نتائج مميزة.

تطبيق Coohom متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.