الإمارات تحقق إنجازًا جديدًا.. أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس اللجنة الكهروتقنية الدولية

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل، وذلك بفوزها بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) للمدة الممتدة من 2025 إلى 2027.

ويأتي هذا الفوز، الذي حصلت عليه الإمارات بإجماع أصوات الدول الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة أدنبرة بالمملكة المتحدة، ليعكس جهودها المتواصلة في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للصناعة والابتكار.

تضمن الإعلان فوز الدكتورة فرح الزرعوني، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية.

ويعكس فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، كأول دولة عربية تفوز بهذه العضوية وبإجماع أصوات كافة الدول، الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، ومبادراتها المختلفة لتطوير المواصفات القياسية وأنظمة وبرامج المطابقة.

ولكن ما اللجنة الكهروتقنية الدولية، وكيف تستفيد دولة الإمارات من عضويتها، ولماذا تسعى الدول إلى عضويتها؟

تأسست اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) في عام 1906 كمنظمة دولية غير حكومية وغير ربحية في المملكة المتحدة، وأصبح مقرها الرئيسي في جنيف في سويسرا، وتُعدّ المرجع العالمي في مجال في وضع المواصفات القياسية الخاصة بقطاعات الكهرباء والإلكترونيات والتقنيات ذات الصلة وتطويرها.

وتهدف إلى تسهيل التجارة الدولية في المنتجات والخدمات من خلال وضع مواصفات دولية تضمن الجودة والسلامة، وبرامج تقييم المطابقة، وتسمح للمصنعين بإنتاج منتجات ذات جودة وأداء متقدم، وتُعدّ المواصفات الصادرة عنها أحد أهم المواصفات الدولية وأكثر موثوقية المعتد بها في قطاع الكهرباء.

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن الفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية يعد إنجازاً متميزاً للإمارات كأول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس الإدارة بإجماع أصوات المشاركين.

وأوضح معاليه أن الحصول على إجماع الأصوات يأتي نتيجة نهج الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات ومختلف الدول، مشيرًا إلى أن الإنجاز الجديد يؤكد المكانة المتنامية للدولة في منظومة البنية التحتية للجودة، وعمق الثقة العالمية في كفاءة وقدرة هذه المنظومة في الدولة، خاصة وأنه يأتي بعد فوز دولة الإمارات في شهر سبتمبر الماضي بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO .

وقال: “تمثل منظومة البنية التحتية للجودة إحدى ركائز وممكنات النمو الصناعي في دولة الإمارات، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومبادرة (اصنع في الإمارات)”.

وأكد أن عضوية الدولة في (مجلس إدارة IEC) تعزز دورها كشريك رئيس في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الدولي وتطوير المواصفات والابتكارات والتكنولوجيا الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطاقة المتجددة.

