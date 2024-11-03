إضافات جديدة لـ Gemini .. جوجل توفر دعمًا لواتساب والتحكم المنزلي

كشفت شركة جوجل عن إضافات جديدة لمساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي “Gemini“، وتعتزم الشركة طرحها تدريجيًا خلال الآونة المقبلة.

ومن أبرز هذه الإضافات إضافة “Google Home” التي تتيح التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، وإضافة “واتساب” التي تسمح للمستخدمين بإرسال الرسائل عبر التطبيق باستخدام لغة طبيعية.

وتقدّم جوجل مساعدها الذكي Gemini حاليًا كبديل لمساعدها الصوتي التقليدي في الأجهزة المختلفة. وخلال الأشهر الماضية، أطلقت الشركة عدة إضافات لهذا المساعد لتحسين تكامله مع مصادر وتطبيقات مختلفة، وإصلاح أبرز أخطائه السابقة.

وتتيح إضافة “Google Home” الجديدة للمستخدمين استخدام مساعد Gemini للتحكم في الأجهزة الذكية المرتبطة بحساباتهم عبر لغة محادثة طبيعية. على سبيل المثال: لم يعد من الضروري إعطاء أوامر محددة لإضاءة الأنوار، بل يمكن قول “الجو مظلم جدًا، شغّل الإضاءة”.

ومع ذلك، تشير جوجل إلى أن هذه الإضافة لا تستطيع تنفيذ بعض الأوامر المتعلقة بأجهزة الأمان كالأبواب والكاميرات، إذ ستوجه المستخدم إلى تطبيق Google Home الأساسي لهذه المهام، كما لا يمكن إصدار أوامر للتحكم في عدة أجهزة في وقت واحد؛ إذ يتعرف Gemini فقط على الجزء الأول من الأمر فقط في الوقت الحالي.

ويمكن الوصول إلى إضافة “Google Home” الآن ضمن برنامج المعاينة العامة، مما يعني أن المستخدمين بحاجة إلى الانضمام إلى هذا البرنامج لاستخدام هذه الخاصية.

وفي سياقٍ متصل، تُعد إضافة واتساب أول إضافة خارجية متاحة لمساعد Gemini، وهي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل وإجراء المكالمات عبر واتساب باستخدام لغة محادثة طبيعية، وتلك الخاصية قيد الطرح التدريجي حاليًا، وقد لا تتوفر لكافة المستخدمين فورًا.

وتشير جوجل عبر صفحة الدعم الخاصة بها إلى أن إضافة واتساب لا تعمل عند قفل الشاشة، وتدعم فقط الأوامر باللغة الإنجليزية حاليًا، كما أن الرسائل المرسلة عبر إضافة Gemini في واتساب لا تُشفّر، ولا يمكن لهذه الإضافة قراءة الرسائل أو تلخيصها، أو إضافة الوسائط كالصور ومقاطع الفيديو، أو الرد على إشعارات واتساب.

وبالإضافة إلى ذلك، فعّلت جوجل إضافات “الرسائل” و “الهاتف” لـ Gemini، إذ يمكن للمستخدمين كتابة الرسائل وإرسالها أو إجراء المكالمات عبر تطبيقاتها الافتراضية في نظام أندرويد. وكما هو الحال في واتساب، لا تعمل هذه الإضافات من الشاشة المُقفلة، وتدعم اللغة الإنجليزية فقط حاليًا.