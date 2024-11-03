آبل تطلق برنامجًا لإصلاح كاميرا آيفون 14 بلس

أعلنت شركة آبل إطلاق برنامج جديد لعملائها يستهدف هواتف آيفون 14 بلس المتضررة من مشكلة في الكاميرا الخلفية، إذ تعاني نسبة ضئيلة من هذه الهواتف عدم ظهور الصورة عند تشغيل الكاميرا الخلفية.

وأفادت آبل بأن الأجهزة المتأثرة بهذه المشكلة قد صُنعت في المدة الممتدة بين 10 أبريل 2023 و 28 أبريل 2024.

ويُعد هذا البرنامج أول برنامج من نوعه تقدمه آبل منذ عامين، بعد آخر برنامج مماثل أطلقته في عام 2021 لمعالجة مشكلة في مكبر الصوت في بعض هواتف آيفون 12. ويهدف البرنامج الجديد إلى معالجة مشكلة الكاميرا في أجهزة آيفون 14 بلس المتأثرة التي مرّ عليها قرابة عام.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون 14 بلس التحقق من أهلية أجهزتهم للحصول على إصلاح مجاني من خلال إدخال الرقم التسلسلي للهاتف عبر موقع آبل الرسمي. وإذا تبين أن الجهاز متأثر بالمشكلة، ستصلحه آبل مجانًا بشرط عدم وجود تلف آخر قد يؤثر في عملية الإصلاح.

وإذا كان هاتف آيفون 14 بلس يعاني أي ضرر آخر، مثل وجود كسر في الزجاج الخلفي، فيجب إصلاح هذا الضرر أولًا قبل إتمام الخدمة، وقد يتطلب هذا تكاليف إضافية في بعض الحالات.

ويغطي البرنامج هواتف آيفون 14 بلس لمدة قدرها ثلاث سنوات من تاريخ الشراء الأصلي. ويمكن للمستخدمين الذين أصلحوا سابقًا هذه المشكلة على نفقتهم الخاصة المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع، لكن آبل ستفحص الجهاز للتحقق من ذلك.

وتقدم آبل خيارات متعددة لإتمام عملية الإصلاح، ومنها العثور على مزود خدمة معتمد من آبل، أو حجز موعد في أحد متاجر آبل، أو التواصل مع الدعم الفني لآبل لترتيب خدمة الإصلاح عبر البريد في مركز آبل للإصلاح.

ومن الجدير بالذكر أن آبل قد تقيد الإصلاح أو تحدده داخل “الدولة أو المنطقة الأصلية للشراء”، كما أن البرنامج غير متاح لهواتف آيفون 14 الأساسية أو آيفون 14 برو أو آيفون 14 برو ماكس التي قد تعاني المشكلة ذاتها.