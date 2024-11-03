خلال عامين.. آبل تخطط لإعادة تصميم حواسيب ماك بوك برو

تسعى شركة آبل إلى إجراء تغييرات كبيرة على تصميم حواسيب ماك بوك برو خلال السنوات القادمة، وفقًا لمصادر مختلفة منها وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وكانت آبل قد طرحت إصدارات جديدة من حواسيب ماك بوك برو حديثًا بمعالجات M4 المتطورة، بالإضافة إلى دعم منافذ Thunderbolt 5، وتوفير خيار “Nano Texture” للشاشة من أجل تقليل التوهج والانعكاسات عند استخدام الأجهزة خارج المنزل ومكاتب العمل.

ووفقًا لبعض المصادر، فإن آبل تخطط لتقديم تصميمات جديدة لتلك السلسلة، بالإضافة إلى تغييرات في الشاشة، بحلول عام 2026.

وتشير التوقعات إلى أن آبل ستعتمد على شاشات أولِد OLED لأول مرة في تلك الحواسيب، مما سيوفر سطوعًا أعلى، ونسبة تباين أعمق، وكفاءة مُحسّنة في استهلاك الطاقة تطيل عمر البطارية.

ويتوقع المحللان المتخصصان في شؤون الشركة، مينج تشي كو وروز يونغ، أن تستمر آبل باستخدام شاشات mini-LED في حواسيب ماك بوك برو حتى عام 2025 قبل الانتقال إلى شاشات OLED في وقتٍ لاحق.

وبجانب هذه الخطوة، تعمل آبل على جعل تلك الفئة من حواسيبها أنحف، إذ تهدف إلى إنتاج جهاز سيُعدّ “الأخف والأنحف في فئته” مقارنةً بالأجهزة المنافسة.

وأشارت بلومبرغ إلى أن آبل تأمل في تحقيق هذا الهدف خلال العامين المقبلين، بعد أن كانت أجهزتها قد ازدادت سمكًا بنحو طفيف في بداية التحوّل إلى معالجاتها الخاصة “آبل سيليكون”.

وفي حال نجحت آبل في الجمع بين إضافة شاشة OLED المطوّرة مع التصميم الأنحف، فقد تكون هذه الترقية كافية لإقناع مستخدمي ماك بوك برو الحاليين بالتخلي عن أجهزتهم الحالية، والترقية إلى الجيل الجديد بحلول عام 2026.