مزايا جديدة في خرائط جوجل لتسهيل التخطيط للرحلات باستخدام Gemini

تساعد خرائط جوجل الأشخاص في التنقل بسهولة في المدينة نفسها أو عند السفر من مدينة إلى أخرى، وحتى عند السفر إلى دول أجنبية يمكن لخرائط جوجل مساعدة المسافرين في اكتشاف المناطق الجديدة حول العالم بسهولة.

تطور جوجل الخرائط باستمرار، وأصبحت تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل مليارات الصور والبيانات لتحديث الخرائط بمعلومات مفيدة، كأفضل المسارات، وعرض المناطق السياحية في بعض الدول بتقنية الواقع المُعزز لتسهيل تعرف الأماكن قبل زيارتها.

وآخرًا دمجت جوجل روبوت Gemini في الخرائط؛ مما يساعدك في الحصول على إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالأماكن والأنشطة التي يمكن ممارستها في المناطق المختلفة حول العالم.

اطلب من الخرائط مساعدتك في التخطيط للرحلات مع Gemini:

يلجأ العديد من الأشخاص إلى الخرائط للحصول على أفكار عن الأماكن التي يمكن زيارتها والأشياء التي يمكن القيام بها في مدينة معينة. الآن، أصبح الأمر سهلًا مع Gemini، وكل ما عليك فعله هو طلب المساعدة من الروبوت داخل الخرائط.

لنفترض أن أحد الأصدقاء قادم لزيارتك من مدينة مختلفة عن مدينتك وتحتاج إلى التخطيط لنشاط ما، فما عليك سوى أن تسأل خرائط جوجل عن الأشياء التي يمكنك القيام بها مع الأصدقاء في مدينتك وستحصل على أفكار من Gemini مثل: زيارة متحف معين، أو مطعم مميز.

من ناحية أخرى، يمكنك اكتشاف الأماكن التي يحبها الناس في مدينة ما من خلال قراءة المراجعة المفيدة الملخصة باستخدام Gemini، وإذا لفت انتباهك مكان ما وأردت معرفة المزيد عنه، فما عليك سوى طرح أسئلة على خرائط جوجل للحصول على إجابات ذات صلة بسرعة.

تعتمد كل هذه المزايا على قدرات Gemini القوية في الإنشاء والاستدلال والتلخيص. وستبدأ جوجل بطرح هذه المزايا في الولايات المتحدة على تطبيق الخرائط المُتاح لأجهزة أندرويد وهواتف آيفون هذا الأسبوع، وقد تطرحها في وقت لاحق في المزيد من الدول.

حدد محطات التوقف وتعرّف حال الطرق لحظيًا:

بالإضافة إلى المزايا الخاصة بروبوت Gemini تقدم جوجل تحديثًا رئيسيًا في تطبيق الخرائط لتسهيل رحلتك بالكامل من البداية إلى النهاية. فقد أصبح من السهل الآن استكشاف المحطات المختلفة على طول الطريق، وما عليك سوى تحديد وجهتك، ثم النقر فوق (إضافة محطات) add stops، وسترى أهم المعالم والمناطق الجذابة والأماكن ذات المناظر الخلابة وخيارات المطاعم المتوفرة على طول الطريق لمساعدتك في التخطيط للمسار المثالي؛ إذ يمكنك اختيار المطاعم ومحطات التوقف الأخرى، وستُحدث الخرائط مسار الرحلة بناءً على المحطات التي ترغب في زيارتها في أثناء الرحلة.

من ناحية أخرى، ستوفر لك الخرائط معلومات محدثة عن حال الطرق، فمع اقتراب أشهر الشتاء ستتمكن الآن من الإبلاغ عن الاضطرابات الجوية التي واجهتها في أثناء القيادة، مثل: الطرق المغمورة بالمياه والمنخفضة الرؤية، وستتمكن أيضًا من مشاهدة التحديثات التي أضافها المستخدمون الآخرون.

وعند الوصول إلى وجهتك، ستعرض الخرائط مواقف السيارات القريبة وتذكرك بحفظ موقف سيارتك حتى لا تنسى. وبمجرد ركن سيارتك، يمكنك الحصول على اتجاهات لمسار المشي من سيارتك إلى المدخل.

ستطرح جوجل هذه المزايا عالميًا لتطبيق الخرائط الخاص بأجهزة أندرويد والخاص بهواتف آيفون هذا الأسبوع.

اكتشف تفاصيل الطرق مع أكبر تحديث لخاصية Immersive View حتى الآن:

باستخدام Immersive View، يمكنك تعرّف شكل الملاعب والحدائق والطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي والصور والرؤية الحاسوبية وحتى معرفة كيف ستكون حال الطقس وحركة المرور في اليوم والوقت الذي تخطط للخروج فيه. ففي هذا الأسبوع، ستتوسع خاصية Immersive View لتشمل 150 مدينة على مستوى العالم.

كما ستحصل Immersive View الخاصة بالطرق على تفاصيل جديدة؛ إذ ستخبرك بمكان ركن السيارة وتوضح لك إذا كنت ستواجه أشياء مثل: منعطف حاد على الطريق حتى تتمكن من الاستعداد.

يبدأ طرح هذا التحديث في تطبيق الخرائط الخاص بأجهزة أندرويد والخاص بهواتف آيفون هذا الأسبوع.