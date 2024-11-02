كيفية تلخيص رسائل البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي في تحديث iOS 18.1

تُعدّ مزية تلخيص الرسائل في تطبيق البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي من أبرز المزايا في المجموعة الأولى من مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence التي وصلت إلى هواتف آيفون المتوافقة عبر تحديث iOS 18.1.

تُعدّ مزية التلخيص (Summarize) مفيدة للعديد من الأشخاص، فهي تُسهل التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، وتساعد في تعرّف المعلومات الرئيسية المضمنة في تلك الرسائل دون الحاجة إلى قراءتها.

فإذا كنت تتعامل مع الكثير من رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، يمكنك الاستفادة من مزية التلخيص الجديدة في تطبيق البريد الإلكتروني (Mail) المدمج في هواتف آيفون، وبضغطة زر واحدة، يمكن للذكاء الاصطناعي تلخيص الرسالة وإنشاء فقرة تتضمن جميع النقاط الرئيسية، سواء كانت رسالة بريد إلكتروني واحدة أو سلسلة رسائل تتضمن عدة محادثات.

كيفية تلخيص رسائل البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي:

إذا كنت تستخدم واحدًا من هواتف آيفون الداعمة لمزايا الذكاء الاصطناعي من آبل، وتشمل: هواتف آيفون 15 برو، وسلسلة هواتف آيفون 16، فيمكنك الاستفادة من مزية تلخيص رسائل البريد الإلكتروني بعد تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى iOS 18.1.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية لتجربة هذه المزية:

1- انتقل إلى صندوق الوارد في تطبيق البريد الإلكتروني (Mail)، ثم انقر فوق الرسالة التي تريد تلخيصها.

2- يوجد زر التلخيص (Summarize) في الجهة العلوية، وإذا لم يكن مرئيًا فاسحب إلى الأسفل للكشف عن الزر، ثم انقر فوقه.

3- سيستغرق الأمر بضع ثوانٍ حتى يُلخص الذكاء الاصطناعي الرسالة المحددة، أو وقت أطول قليلًا إذا كان هناك الكثير من الردود التي تنبغي مراجعتها. بعد ذلك سيظهر الملخص الذي يتضمن أهم المعلومات الرئيسية المضمنة في الرسالة المحددة أو سلسلة الرسائل.

4- سيظل الملخص ظاهرًا أمامك مدة قصيرة، ولن يظل موجودًا بنحو دائم. لذا إذا كنت بحاجة إلى الرجوع إليه لاحقًا، فقد تحتاج إلى تكرار عملية التلخيص.

ما المزايا الجديدة الأخرى في تحديث iOS 18.1؟

يوفر تحديث iOS 18 مجموعة من المزايا الجديدة لمستخدمي هواتف آيفون، منها: المجموعة الأولى من مزايا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى، وأبرزها:

مزية تسجيل المكالمات الهاتفية ونسخها. مزية التقاط الصور المكانية في تطبيق الكاميرا في هواتف آيفون 15 برو، وهي مزية متوفرة في هواتف ‌iPhone 16‌ منذ إطلاقها. مزايا جديدة لسماعات AirPods Pro 2 لمساعدة الأشخاص الذين يعانون ضعف السمع.

ولتتعرف المزيد من التفاصيل عن هذه المزايا، وأبرز التحديثات الجديدة الأخرى المتوفرة في iOS 18.1 يمكنك الاطلاع على مقال: “أهم المزايا والتحديثات الجديدة في iOS 18.1“.