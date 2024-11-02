كيفية البحث عبر الإنترنت باستخدام روبوت ChatGPT

أعلنت OpenAI قبل يومين ChatGPT Search، وهي مزية جديدة في روبوت ChatGPT تهدف إلى تقديم إجابات سريعة لعبارات البحث مع روابط من الويب لمصادر المعلومات.

تأتي مزية ChatGPT Search مدمجة داخل واجهة ChatGPT الأساسية لتسهيل البحث عبر الإنترنت من واجهة الروبوت دون الحاجة إلى استخدام محركات البحث التقليدية، وسيُفضل العديد من الأشخاص استخدامها بدلًا من محرك بحث جوجل الذي أصبح مليئًا بالإعلانات، ويقدم النتائج بطريقة تقليدية تتطلب الوقت والجهد للوصول إلى الإجابة المطلوبة.

وبفضل الشراكات الإعلامية مع مواقع تتبع حال الطقس والأسهم والرياضة والأخبار والخرائط، سيتمكن روبوت ChatGPT من تقديم معلومات مُحدّثة للمستخدمين.

كيفية استخدام مزية ChatGPT Search الجديدة:

تتوفر مزية البحث على موقع chatgpt.com الذي يمكن الوصول إليه من جميع متصفحات الويب المختلفة، بالإضافة إلى تطبيق ChatGPT المتاح للهواتف والحواسيب المحمولة، ولتجربتها اتبع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى موقع chatgpt.com من متصفح الويب الذي تستخدمه، أو افتح تطبيق ChatGPT في هاتفك.

2- انقر فوق حقل كتابة المطالبة، وستظهر أيقونة البحث عبر الإنترنت في الجهة السفلية.

3- انقر فوقها، ثم اكتب عبارة البحث التي تريدها.

4- عندما تبحث باستخدام بحث ChatGPT، ستحصل على إجابات بأسلوب المحادثة التقليدي الذي يعتمده ChatGPT، ولكن ستظهر مع الإجابات روابط خاصة بالمصادر التي اعتمد عليها الروبوت لتقديم الإجابة.

التوفر:

تتوفر مزية ChatGPT Search في الوقت الحالي لمستخدمي ChatGPT Plus و ChatGPT Team، وستصبح متاحة لمستخدمي ChatGPT Enterprise و Edu في الأسابيع القليلة القادمة. كما أعلنت OpenAI أنها تخطط لدمج ChatGPT Search مع الوضع الصوتي المتقدم وإتاحة المزية الجديدة لمستخدمي الإصدار المجاني من ChatGPT.

أهم مزايا ChatGPT Search:

صُممت مزية ChatGPT Search لتوفير معلومات مفيدة لعبارات البحث بسهولة وسرعة وبنحو أفضل بكثير من طرق البحث عبر الإنترنت التقليدية، ويمكن لهذه المزية إجراء عدة عمليات بحث للوصول إلى مصادر وإجابات موثوقة، كما يمكن للمستخدمين التنقل بين مصادر المعلومات بسهولة للتحقق من صحة الإجابات.

تمتاز ChatGPT Search أيضًا بقدرتها على التفاعل مع المستخدمين بلغة طبيعية تشبه المحادثات البشرية، وتسمح لهم بطرح أسئلة متتابعة، للحصول على المزيد من المعلومات.