تطبيق Claude الجديد ينافس ChatGPT في أجهزة الحاسوب

أطلقت شركة “أنثروبيك”، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تطبيقها الجديد “Claude” رسميًا لأجهزة الحاسوب، لينافس بذلك تطبيق “ChatGPT” الذي بدأت شركة OpenAI إطلاقه قبل عدة أشهر.

وتتيح الشركة التطبيق الجديد لنظامي التشغيل ويندوز وماك، مما يمنح المستخدمين وسيلةً مباشرة وسهلة للوصول إلى المساعد الذكي عبر أجهزة الحاسوب.

وتُعد نماذج “Claude” منافسة لنماذج “GPT” و “Gemini” الشهيرة، وتقدم الشركة نماذج متعددة من “Claude” تختلف قدراتها واستخداماتها. ومن هذه النماذج، نموذج “Sonnet” المتاح للاستخدام المجاني عبر الموقع الإلكتروني، ونموذج “Haiku” الذي يتطلب اشتراكًا مدفوعًا للاستفادة من مزاياه المتقدمة.

وحديثًا، أعلنت “أنثروبيك” أن نموذج “Claude” قد أصبح قادرًا على تنفيذ بعض المهام في حواسيب المستخدمين تلقائيًا، لكن هذه الإمكانية غير متاحة في التطبيق، الذي يهدف أساسًا إلى توفير وسيلة بسيطة وسريعة للتفاعل مع المساعد الذكي.

ويتميز التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام تشبه واجهات تطبيقات الدردشة المعروفة، ليتمكن المستخدم من بدء المحادثة مباشرةً.

وفي حال لم يكن هناك نص مكتوب، سيعرض التطبيق عناصر واجهة متعددة، منها قائمة بالمحادثات الأخيرة التي أجراها المستخدم، والتحديثات المتعلقة بتطويرات “Claude”.

وفي الجزء العلوي من الشاشة يظهر شريط القوائم المعتاد الذي يتضمن خيارات مثل “ملف” و”تحرير” و”عرض” و”مساعدة” (في حال استخدام إصدار ويندوز). ويتيح خيار “الإعدادات” ضمن قائمة “ملف” للمستخدم تغيير اختصار لوحة المفاتيح لاستدعاء التطبيق بنحو سريع في نافذة عائمة.

يُذكر أن التطبيق مجاني تمامًا، ويتطلب تسجيل الدخول للاستفادة منه، وهو متاح للاستخدام حتى لغير المشتركين في الخطط المدفوعة.