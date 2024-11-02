آبل تستحوذ على Pixelmator .. بديل فوتوشوب في قبضة آبل

استحوذت شركة آبل على Pixelmator، وهو تطبيق تحرير الصور الشهير في أجهزتها، في خطوة من المتوقع أن توّسع إمكانيات التطبيق، وتتيح له الوصول إلى جمهور أكبر.

وصرحت شركة Pixelmator في منشور لها على مدونتها الرسمية بأن هذا الاستحواذ سيمكّنها من “تقديم تأثير أكبر في حياة المبدعين حول العالم”.

وجاء في بيان الشركة بشأن الصفقة: “وقعنا اتفاقية استحواذ مع آبل، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية”، مشددةً على عدم قدوم تغييرات جوهرية في تطبيقاتها في الوقت الحالي، كما وعدت بإصدار “تحديثات مثيرة” قريبًا.

ولم تكشف الشركتان عن تفاصيل الصفقة، لكن إتمامها يخضع لموافقة الجهات التنظيمية، مما قد يشكّل تحديًا نظرًا إلى وجود سوابق في إيقاف صفقات مشابهة بسبب مخاوف احتكارية. على سبيل المثال: لم تتمكن شركات أخرى مثل إنفيديا من الاستحواذ على Arm، كما لم تُمرر صفقة أمازون مع iRobot، أو أدوبي مع Figma، بسبب العقبات التنظيمية.

ومن الجدير بالذكر أن آبل قد استحوذت في السابق على تطبيقات أخرى، مثل تطبيق الطقس Dark Sky في 2020، ثم أغلقت خدماته لاحقًا، وأدمجته في تطبيق الطقس الأساسي في أجهزتها، في حين أبقت على تطبيقات مثل Final Cut و Logic Pro لسنوات عديدة بعد الاستحواذ.

ويُعد تطبيق Pixelmator Pro تحديدًا بديلًا اقتصاديًا قويًا لبرنامج أدوبي فوتوشوب، إذ يُشترى مرة واحدة بسعر قدره 50 دولارًا. ويوفر مجموعة متكاملة من الأدوات لتعديل الصور وإنشاء التصاميم، مع مزايا حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومنها تحسين آلية حذف العناصر، وإمكانية إزالة الخلفيات بنقرة واحدة.