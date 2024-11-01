وداعًا للفوضى.. واتساب تتيح تنظيم المحادثات بميزة “القوائم المخصصة”

أعلنت منصة المراسلة الفورية “واتساب” إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “القوائم المخصصة” لمساعدة المستخدمين في إدارة المحادثات والرسائل عبر التطبيق.

وتعد هذه الميزة تطويرًا مُحسنًا لميزة “فلاتر الدردشة” التي أُطلقت في وقت سابق من هذا العام، والتي أتاحت للمستخدمين الوصول إلى الدردشات داخل التطبيق بنحو سريع.

وتتيح ميزة “القوائم” للمستخدمين إمكانية تصنيف الدردشات عبر عدد من الفئات المتنوعة، إذ يمكن إنشاء قوائم مخصصة للعائلة والأصدقاء وزملاء العمل، أو لأي مجموعة أو تصنيف آخر.

وستكون تلك القوائم المُخصصة موجودة بجانب “فلاتر الدردشة” أعلى صندوق المحادثات. ويمكن للمستخدمين إضافة أي قائمة بجانب المرشحات الافتراضية، وهي “الكل، وغير مقروءة، والمجموعات”، مع إمكانية التبديل بينها بسهولة لعرض المحادثات المُدرجة فيها.

وذكرت واتساب عبر مدونتها الرسمية أن هذه الأداة تساعد المستخدمين في التركيز على “الأشخاص والمحادثات الأكثر أهمية”.

ويمكن إضافة المحادثات الجماعية أو الفردية إلى أي قائمة. وللبدء باستخدام هذه الميزة، يمكن الضغط على أيقونة “زائد +” في شريط الفلاتر أعلى علامة تبويب الدردشات.

وبدأت واتساب بطرح تلك الميزة الجديدة ضمن تحديث جديد، لكن عملية الإطلاق ستكون تدريجية، وقد تستغرق بضعة أسابيع لتصل إلى كافة المستخدمين.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من التطويرات في التطبيق الأكثر شعبية في العالم، إذ أعلنت واتساب حديثًا إمكانية إضافة جهات الاتصال من أي جهاز وتخزينها سحابيًا ومزامنتها بين الأجهزة المرتبطة بالحساب، بعد أن كان تسجيل جهات الاتصال مقتصرًا على الهاتف فقط.