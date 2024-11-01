مقارنة بين حاسوبي MacBook Pro M4 و MacBook Pro M3

كشفت شركة آبل قبل يومين عن أحدث الحواسيب في سلسلة MacBook Pro التي تعمل بمعالجات M4 الأحدث من آبل، وبفضل هذه المعالجات، تُعدّ حواسيب MacBook Pro الجديدة أفضل الحواسيب المحمولة الاحترافية في العالم بحسب شركة آبل.

ولكن ما الذي تغير في حواسيب MacBook Pro الجديدة مقارنة بحواسيب MacBook Pro التي صدرت العام الماضي؟

لتتعرف أهم المزايا والتحسينات الجديدة التي أضافتها آبل إلى حواسيب ماك بوك الجديدة سنقدم فيما يلي مقارنة بين حواسيب MacBook Pro M4 و MacBook Pro M3:

1- تعمل حواسيب MacBook Pro الجديدة بمعالجات M4:

تعمل حواسيب MacBook Pro 2024 بسلسلة معالجات Apple M4 التي تتضمن ثلاثة معالجات، هي: M4 و M4 Pro و M4 Max.

M4 هو الطراز الأساسي في السلسلة، ويحتوي على وحدة معالجة مركزية مكونة من 10 نويات، ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 10 نويات، ويقترن بذاكرة موحدة بسعة تبدأ من 16 جيجابايت ونطاق ترددي للذاكرة يبلغ 120 جيجابايت في الثانية.

يمتاز حاسوب MacBook Pro الذي يعمل بمعالج M4 بأنه أسرع في معالجة المهام مثل تحرير الصور بما يصل إلى 1.8 مرة من MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة ويعمل بمعالج M1، بالإضافة إلى أن محركه العصبي أقوى بثلاث مرات من المحرك العصبي الخاص بمعالج M1.

وأما معالج M4 Pro فقد صممته آبل للمحترفين الذين يتعاملون باستمرار مع المهام الكثيفة، ويحتوي هذا المعالج على وحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 20 نواة، وهو أقوى مرتين من M4 الأساسي، ويمتاز بزيادة بنسبة قدرها 75% في عرض النطاق الترددي للذاكرة مقارنة بالجيل السابق.

وأما معالج M4 Max فهو مصمم للحصول على أقصى سرعة أداء ممكنة، وقد وعدت آبل بأن هذا المعالج سيُمكن المستخدمين من العمل على المشاريع الكبيرة التي كانت من قبل لا يمكن إنجازها إلا على الحواسيب المكتبية. وبفضل وحدة المعالجة المركزية الكبيرة المكونة من 16 نواة، ووحدة معالجة الرسومات المكونة من 40 نواة والمحرك العصبي الأسرع بثلاث مرات من M1 Max، يُعد M4 Max أقوى معالج موجود في سلسلة MacBook Pro.

وأما حواسيب MacBook Pro التي صدرت العام الماضي فتعمل بسلسلة معالجات M3 التي تشمل: M3 و M3 Pro و M4 Max. ويُعدّ M3 الإصدار الأساسي في السلسلة، وصُمم كل من M3 Pro و M3 Max لمهام العمل الثقيلة.

2- تدعم حواسيب MacBook Pro التي تعمل بمعالجات M4 Pro و M4 Max السرعات العالية لنقل البيانات:

تتضمن حواسيب MacBook Pro التي تعمل بمعالجات M4 Pro و M4 Max ثلاثة منافذ من نوع Thunderbolt 5 التي تمتاز بقدرتها على نقل البيانات بسرعة عالية تصل إلى 120 جيجابايت في الثانية.

وأما حاسوب MacBook Pro الذي يعمل بمعالج M4 الأساسي وسلسلة حواسيب MacBook Pro M3 التي صدرت العام الماضي فتحتوي على منافذ من نوع Thunderbolt 4 بدلًا من Thunderbolt 5. ويحتوي حاسوب ماك بوك برو الجديد الذي يعمل بمعالج M4 على ثلاثة منافذ من نوع Thunderbolt 4، وأما سلسلة MacBook M3 فتحتوي على منفذين فقط.

من ناحية أخرى، تتميز سلسلة MacBook Pro M4 بمنفذ HDMI يدعم توصيل الشاشات الخارجية العالية الدقة التي تصل دقتها إلى 8K، بالإضافة إلى فتحة لبطاقة التخزين SD، ومنفذ شحن MagSafe، ومقبس لسماعة الرأس.

3- تدعم حواسيب MacBook Pro M4 خاصية Centre Stage:

تتضمن جميع طرز MacBook Pro M4 كاميرا ويب بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تقنية Centre Stage من آبل التي تضمن بقاء الأفراد والمجموعات في منتصف الإطار في أثناء مكالمات الفيديو حتى في أثناء تحركهم.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم كاميرا الويب مزية Desk View التي تسمح للمستخدمين بإظهار وجوههم ومنظر خلفي افتراضي لمكاتبهم دون الحاجة إلى إعداد معقد.

4- تدعم شاشات حواسيب MacBook Pro M4 تقنية Nano Texture:

تضم تشكيلة ماك بوك برو M4 الجديدة شاشات تدعم تقنية Nano Texture الجديدة التي تقلل الوهج والتشتت الناتج عن الانعكاسات. كما يمكن لحواسيب ماك بوك برو M4 عرض المحتوى بتقنية SDR بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، وهو تحسن كبير مقارنة بسطوع قدره 600 شمعة في المتر المربع في حواسيب ماك بوك برو M3 التي صدرت العام الماضي.

5- كلتا السلسلتين تدعمان نظام Apple Intelligence:

تدعم سلسلتا حواسيب ماك بوك برو M3 التي صدرت العام الماضي و ماك بوك برو M4 الجديدة نظام الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence. وقد بدأت آبل بطرح المجموعة الأولى من هذه المزايا عبر تحديث نظام التشغيل macOS Sequoia 15.1 وستطرح المزيد منها في الأشهر المقبلة.

6- السعر:

يتوفر MacBook Pro M4 حاليًا للطلب الأولي من موقع آبل الإلكتروني الرسمي، وستطلقه الشركة رسميًا في 28 دولة ومنطقة في الثامن من نوفمبر الجاري، وهو متاح بحجمين، هما: 14 بوصة أو 16 بوصة، ويُباع بسعر يبدأ من 1599 دولارًا، ويتوفر MacBook Pro M3 أيضًا بحجمين، هما: 14 بوصة أو 16 بوصة، ويُباع بسعر يبدأ من 1250 دولار.