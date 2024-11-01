تبدأ من 30 دولارًا.. مايكروسوفت تفرض رسومًا على تحديثات ويندوز 10

أعلنت شركة مايكروسوفت أسعار الاشتراكات في برنامج التحديثات الأمنية الممتدة (Extended Security Updates) لمستخدمي نظام ويندوز 10، ويتيح هذا البرنامج الحصول على تحديثات أمنية إضافية بعد انتهاء الدعم الرسمي للنظام منتصف أكتوبر 2025.

ووفقًا لما أعلنته الشركة، سوف يتعين على المستخدمين العاديين دفع 30 دولارًا للحصول على عام إضافي من التحديثات الأمنية بعد انتهاء الدعم الرسمي العام المقبل.

ويأتي هذا البرنامج كفرصة لمستخدمي النظام للاستمرار بتلقي التحديثات الأمنية، مما يمنحهم الوقت الكافي للتخطيط للانتقال إلى ويندوز 11 أو شراء حواسيب جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج لا يقدّم سوى التحديثات الأمنية، دون إضافة أي مزايا أو تغييرات كبيرة إلى النظام.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج التحديثات المُمتدة يمنح الشركات مدة أطول تصل إلى ثلاث سنوات قبل إنهاء الدعم نهائيًا، مما يبرز الفارق الكبير بين العملاء الأفراد والشركات في خطة الانتقال إلى ويندوز 11.

ومع ذلك، فإن سعر الاشتراك في البرنامج للشركات يبدأ من 61 دولارًا أمريكيًا للسنة الأولى، ثم يتضاعف هذا الاشتراك في السنة الثانية والثالثة.

وتسعى مايكروسوفت من خلال هذا البرنامج إلى تشجيع عملائها على الانتقال إلى ويندوز 11، خاصةً مع انتشار ويندوز 10 حاليًا مقارنةً بويندوز 11، إذ تشير البيانات إلى أن نظام ويندوز 10 يحظى بحصة سوقية قدرها 60% مقارنةً بويندوز 11 الذي يستحوذ على 35% من السوق.

وتوفر مايكروسوفت مزايا أفضل في نظام ويندوز 11 مثل تعزيز الأمان، وتحسينات الإنتاجية وتعدد المهام، ومزايا توفير الطاقة، والتحديثات السريعة، وتجربة الألعاب المُحسّنة، ودعم الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المتوافقة وغيرها.