لأول مرة.. آبل تبدأ عملية التصنيع الأولية لآيفون 17 في الهند

بدأت شركة آبل مرحلة الإنتاج المبكر لآيفون 17 في الهند بدلًا من الصين، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء إنتاج هواتف آيفون.

وكانت هواتف آيفون تُصنّع منذ عام 2007 في الصين بنحو شبه كامل بفضل توفر العمالة الرخيصة والمهارات الفنية المتقدمة.

ووفقًا لتقارير صحفية واستنادًا إلى المحلل المتخصص في شؤون آبل “مينغ تشي كو”، فإن آبل تهدف من هذه الخطوة إلى تقليل اعتمادها على الصين، وتنويع سلسلة التوريد في ظل التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وتسعى الشركة حاليًا إلى نقل 25% من طاقتها الإنتاجية إلى الهند.

وتشمل هذه المرحلة، التي تُعرف بـ”تقديم منتج جديد” (NPI)، تحويل التصميم الأولي لهواتف آيفون 17 إلى نماذج حقيقية قابلة للإنتاج الضخم، وهي خطوة كانت تُنفذ سابقًا في الصين.

ووفقًا للتقارير، تُجري عملية “تقديم المنتج الجديد” NPI في مصنع “فوكسكون” بمدينة بنغالور، حيث استثمرت آبل نحو 700 مليون دولار لبناء المصنع، وتقتصر هذه المرحلة حاليًا على الإصدار الأساسي من آيفون 17، في حين لا يشمل ذلك الإصدارات الأخرى مثل آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، أو الإصدار القادم المنتظر “آيفون 17 سِلم Slim” الذي سيعوض إصدار بلس.

وقد بدأت آبل بالفعل توسيع عمليات الإنتاج في الهند منذ عام 2017 مع إصدار iPhone SE، لتوجيه معظم هذه الهواتف للسوق الهندية المحلية، في حين يُصدَّر جزء منها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووفقًا لتقارير حديثة، فقد تمكنت آبل من تصدير هواتف آيفون بقيمة قدرها 6 مليارات دولار من الهند خلال الأشهر الستة الماضية، كما بدأت الهند حديثًا تصنيع إصدارات آيفون 16 برو.

ومن المنتظر إطلاق هواتف آيفون 17 أواخر العام المقبل، وستكون “أكثر السلاسل طموحًا في تاريخ آيفون”، وفقًا لرئيس قسم الهندسة في آبل، جون تيرنوس.