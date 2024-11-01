كل ما تحتاج إلى معرفته عن حاسوب M4 MacBook Pro الجديد من آبل

بعد إعلان الإصدارات الجديدة من iMac و Mac Mini الأسبوع الماضي، كشفت آبل عن حاسوب M4 MacBook Pro الجديد الذي يتوفر بمقاسين، هما: 14 بوصة و 16 بوصة، ويعمل بمعالجات M4 الجديدة من آبل، التي تتضمن ثلاثة معالجات، هي: M4 الأساسي، ومعالج M4 Pro، ومعالج M4 Max.

تمتاز جميع طرز MacBook Pro M4 بأداء استثنائي، وتدعم مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل وتتمتع بالعمر الطويل للبطارية، وهي مثالية للمصممين والمبدعين، والمهندسين، والمبرمجين.

وفيما يلي سنوضح كل ما تحتاج إلى معرفته عن حاسوب M4 MacBook Pro الجديد من آبل:

التصميم والشاشة:

يحتفظ MacBook Pro الجديد بالتصميم ذاته الخاص بالإصدار السابق، ويحتفظ أيضًا بشاشة Mini-LED التي تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وكاميرا الويب التي يمكنها التصوير بدقة قدرها 1080 بكسلًا، والنظام الصوتي الذي يتضمن ستة مكبرات صوت مثل سابقه.

ومن الإضافات الجديدة دعم الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل خاصية Center Stage التي تساعد في إبقاء وجهك ظاهرًا في الإطار في أثناء مكالمات الفيديو. وقد كانت خاصية Center Stage متاحة سابقًا فقط على أجهزة آيباد وشاشات Studio من آبل ولكنها الآن متوفرة على حاسوب MacBook Pro M4 وجهاز iMac الجديد.

يتوفر حاسوب MacBook Pro M4 بثلاثة طرز، هي:

حاسوب MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة ويعمل بمعالج M4 الأساسي. حاسوب MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة ويعمل بمعالج M4 Pro. حاسوب MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة ويعمل بمعالج M4 Max.

يحتوي جهاز MacBook Pro الأساسي على ثلاثة منافذ من نوع Thunderbolt 4، ومنفذ من نوع HDMI، وفتحة لبطاقة SD، ومقبس لسماعة الرأس، ومنفذ شحن MagSafe. وهو متوفر باللونين الأسود والفضي. وإذا اخترت الإصدار الذي يعمل بمعالج M4 Pro أو M4 Max، فستحصل على ثلاثة منافذ من نوع Thunderbolt 5 تمتاز بقدرتها على نقل البيانات بنحو أسرع مقارنةً بمنافذ Thunderbolt 4، بالإضافة إلى المنافذ الأخرى نفسها المتوفرة في الطراز الأساسي.

1- حاسوب MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة ويعمل بمعالج M4:

يُعدّ حاسوب MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة ويعمل بمعالج M4 الأساسي الخيار الأمثل لرواد الأعمال والطلاب والمبدعين، ويمتاز هذا الحاسوب الجديد بوحدة معالجة مركزية مكونة من 10 نويات، مع أربع نويات للأداء وست نويات للكفاءة، ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 10 نويات، ويأتي مع ذاكرة موحدة بسعة تبدأ من 16 جيجابايت وتصل إلى 32 جيجابايت.

بفضل معالج M4، يتمتع حاسوب MacBook Pro بسرعة أكثر بمقدار يبلغ 1.8 مرة من جهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة ويعمل بمعالج M1 في معالجة بعض المهام مثل: تحرير الصور وهو أسرع بما يصل إلى 3.4 مرات في معالجة المهام الكثيفة الأخرى. كما يتمتع هذا المعالج بمحرك عصبي أقوى بثلاث مرات من معالج M1، مما يجعله قادرًا على دعم مزايا Apple Intelligence ومزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى.

يدعم هذا الطراز أيضًا الاتصال بشاشتين خارجيتين بالإضافة إلى الشاشة المدمجة، ويتميز بثلاثة منافذ من نوع Thunderbolt 4 حتى يتمكن المستخدمون من توصيل جميع الأجهزة الطرفية التي يرغبون في استخدامها.

يقدم MacBook Pro المزود بمعالج M4 ما يلي:

معالجة الصور في Affinity Photo أسرع حتى 7 مرات مقارنةً بجهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة والمزود بمعالج Core i7، وأسرع حتى 1.8 مرة مقارنةً بجهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة والمزود بمعالج M1.

العروض الثلاثية الأبعاد في Blender أسرع حتى 10.9 مرات مقارنةً بجهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة والمزود بمعالج Core i7، وأسرع حتى 3.4 مرات مقارنةً بجهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة، والمزود بمعالج M1.

تحرير المشاهد في Adobe Premiere Pro أسرع حتى 9.8 مرات مقارنةً بجهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة والمزود بمعالج Core i7، وأسرع حتى 1.7 مرة مقارنةً بجهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة والمزود بمعالج M1.

2- حاسوب MacBook Pro الذي يعمل بمعالج M4 Pro:

بالنسبة للباحثين والمطورين والمهندسين والمحترفين المبدعين أو أي شخص يحتاج إلى أداء فائق السرعة لمهام العمل الكثيفة، يوفر MacBook Pro الذي يعمل بمعالج M4 Pro أداءً فائق السرعة.

إذ يتميز معالج M4 Pro بوحدة معالجة مركزية قوية مكونة من 14 نواة مع 10 نويات للأداء وأربع نويات للكفاءة، ووحدة لمعالجة الرسومات تصل إلى 20 نواة أقوى مرتين من M4 الأساسي.

مع M4 Pro، يحصل MacBook Pro الجديد على زيادة بنسبة تبلغ 75% في عرض النطاق الترددي للذاكرة مقارنة بالجيل السابق، ويُعدّ MacBook Pro الجديد الذي يعمل بمعالج M4 Pro أسرع بما يصل إلى 3 مرات من الطرز التي تعمل بمعالج M1 Pro؛ مما يسرع أداء المهام الكثيفة مثل: رسم الخرائط الجغرافية والهندسة الإنشائية والنمذجة.

يوفر MacBook Pro المزود بمعالج M4 Pro ما يلي:

عرض المشاهد في Maxon Redshift بنحو أسرع حتى 4 مرات مقارنةً بجهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس 16 بوصة والمزود بمعالج Core i9، وأسرع حتى 3 مرات مقارنةً بجهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة والمزود بمعالج M1 Pro.

محاكاة أسرع حتى 5 مرات للأنظمة الديناميكية في MathWorks MATLAB مقارنةً بجهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة والمزود بمعالج Core i9، وأسرع حتى 2.2 مرة مقارنةً بجهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة والمزود بمعالج M1 Pro.

3- حاسوب MacBook Pro المزود بمعالج M4 Max:

صممت آبل حاسوب MacBook Pro الذي يعمل بمعالج M4 Max خصوصًا للمحترفين مثل: علماء البيانات وفناني الرسوم الثلاثية الأبعاد والملحنين الذين يبحثون عن حواسيب تقدم أفضل أداء احترافي يعزز سير العمل والإنتاجية.

يُتيح هذا الحاسوب للمستخدمين العمل على مشاريع كثيفة تتطلب معالجة سريعة وأداء احترافي وذلك بفضل معالج M4 Max الاستثنائي الأداء الذي يحتوي على ما يصل إلى 16 نواة من وحدة المعالجة المركزية، وما يصل إلى 40 نواة من وحدة معالجة الرسومات، وأكثر من نصف تيرابايت في الثانية من عرض النطاق الترددي للذاكرة الموحدة، ومحرك عصبي أسرع بثلاث مرات من معالج M1 Max، مما يسمح لنماذج الذكاء الاصطناعي بالعمل بنحو أسرع من أي وقت مضى.

ومع M4 Max، يوفر MacBook Pro ما يصل إلى 3.5 أضعاف أداء M1 Max؛ مما يسهل إنجاز مهام العمل الإبداعية الثقيلة مثل: المؤثرات البصرية والرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد وتسجيل الأفلام.

كما يدعم هذا الحاسوب ما يصل إلى 128 جيجابايت من الذاكرة الموحدة، حتى يتمكن المطورون من التفاعل بسهولة مع النماذج اللغوية الكبيرة LLMs التي تحتوي على ما يقرب من 200 مليار معلمة.

وبفضل محرك الوسائط القوي في M4 Max، الذي يمتاز بمسرعين ProRes، يقدم MacBook Pro أداءً استثنائيًا عند التقاط فيديو ProRes بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية باستخدام هاتف iPhone 16 Pro الجديد وتحريره في Final Cut Pro.

يُتيح MacBook Pro المزود بمعالج M4 Max ما يلي:

عرض المشاهد في Maxon Redshift بنحو أسرع بمقدار يصل إلى 7.8 مرات مقارنةً بجهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة ويعمل بمعالج Intel Core i9، وأسرع بما يصل إلى 3.5 مرات مقارنةً بحاسوب MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة ويعمل بمعالج M1 Max.

أداء أسرع بما يصل إلى 4.6 مرات عند تجميع التعليمات البرمجية في Xcode مقارنةً بحاسوب MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة ويعمل بمعالج Intel Core i9، وأسرع بما يصل إلى 2.2 مرة مقارنةً بجهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة ويعمل بمعالج M1 Max.

معالجة مقاطع الفيديو في Topaz Video AI بنحو أسرع بمعدل يصل إلى 30.8 مرة مقارنةً بجهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة ويعمل بمعالج Intel Core i9، وأسرع بما يصل إلى 1.6 مرة مقارنةً بجهاز MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة ويعمل بمعالج M1 Max.

عصر جديد مع Apple Intelligence على أجهزة MacBook Pro:

تدعم جميع طرز MacBook Pro مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence بفضل معالجات Apple silicon الاستثنائية الأداء؛ مما يُتيح للمستخدمين طرق جديدة للعمل والتواصل باستخدام حواسيب ماك بوك برو الجديدة.

تتوفر الدفعة الأولى من مزايا Apple Intelligence باللغة الإنجليزية الأمريكية ضمن تحديث macOS Sequoia 15.1، وأبرزها:

أدوات الكتابة التي تسمح للمستخدمين بتحسين النصوص عن طريق إعادة كتابتها بأساليب مختلفة، ومراجعتها وتلخيصها في كل تطبيق يكتبون فيه.

المساعد الصوتي سيري المعاد تصميمه الذي يسمح للمستخدمين بالتنقل بسلاسة بين الطلبات المنطوقة والمكتوبة لتسريع المهام طوال اليوم، ويمكن لسيري الإجابة عن آلاف الأسئلة المتعلقة بحواسيب ماك ومنتجات آبل الأخرى.

ستتوفر مزايا Apple Intelligence الجديدة في ديسمبر، مع طرح قدرات إضافية في الأشهر المقبلة؛ إذ سيصل تطبيق Image Playground الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي، وتتيح مزية Genmoji إنشاء رموز تعبيرية مخصصة في ثوانٍ.

وفي نهاية ديسمبر ومطلع كانون الأول، ستدمج آبل ChatGPT في سيري وأدوات الكتابة، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من مزايا هذا الروبوت دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة.

البطارية والشحن:

يمكن لحاسوب MacBook Pro الذي يعمل بمعالج M4 الأساسي الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 24 ساعة من بث المحتوى المرئي، وما يصل إلى 16 ساعة من تصفح الويب عبر شبكة الواي فاي، وأما MacBook Pro المزود بمعالج M4 Pro فيمكنه الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 22 ساعة من بث المحتوى المرئي، وما يصل إلى 14 ساعة من تصفح الويب عبر شبكة الواي فاي.

وأما MacBook Pro المزود بمعالج M4 Max فيمكنه الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 18 ساعة من بث المحتوى المرئي، وما يصل إلى 13 ساعة من تصفح الويب عبر شبكة الواي فاي.

السعر:

يُباع حاسوب MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة ويعمل بمعالج M4 الأساسي بسعر يبدأ من 1599 دولارًا، ويُباع الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة ويعمل بمعالج M4 Pro أو M4 Max بسعر يبدأ من 2499 دولارًا، وكلا الطرازين متاحان للطلب الأولي الآن وسيصلان إلى الأسواق في تاريخ الثامن من نوفمبر.