دروب بوكس تعلن تسريح خُمس موظفيها عالميًا

أعلنت شركة التخزين السحابي “دروب بوكس” عملية تسريح جديدة لما يقرب من 20% من موظفيها عالميًا، مما يعني فصل ما يزيد على 500 موظف من العاملين في الشركة.

وتعد هذه الجولة الثالثة من عمليات التسريح في الشركة خلال السنوات الأخيرة، في ظل تغييرات إستراتيجية وعملية إعادة هيكلة تتبناها الشركة لتجاوز أزماتها الأخيرة.

وكانت الشركة قد سرّحت 11% من موظفيها مطلع عام 2021 بإجمالي 315 موظفًا، ثم أعادت الأمر بعملية تسريح ثانية في أبريل من عام 2023 الماضي، إذ استغنت عن 16% من موظفيها، ضمن تحولها نحو التركيز على الذكاء الاصطناعي.

وأعلن الرئيس التنفيذي، درو هيوستن، في رسالة داخلية موجهة للموظفين أن هذا القرار يأتي ضمن إعادة هيكلة واسعة تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والتركيز على مجالات النمو الجديدة. وأوضح هيوستن أن أعمال التخزين السحابي التقليدية لشركة “دروب بوكس” قد وصلت إلى “مرحلة النضج”، مما يعني أن أعمال الشركة بلغت مستوى عاليًا من الاستقرار والاستدامة، وأن فرص النمو السريع قد قلّت، وزادت حاجة الشركة إلى الحفاظ على حصتها السوقية، وابتكار مجالات جديدة.

وأضافت “دروب بوكس” أن هيكلها التنظيمي أصبح معقدًا في وجود طبقات إدارية إضافية تؤثر في السرعة والأداء، لذا قررت الشركة تبسيط هيكلها الوظيفي لتحسين أدائها التشغيلي.

وأعلنت الشركة أنها ستدفع مبلغًا كبيرًا لتغطية تكاليف تسريح الموظفين، إذ تتراوح التكاليف الإجمالية المتوقعة بين 110 و 120 مليون دولار. وستذهب معظم هذه الأموال لتغطية تعويضات نهاية الخدمة، والتأمين الصحي المؤقت، والدعم المهني لمساعدة الموظفين في إيجاد وظائف جديدة.

ومن الجدير بالذكر أن “دروب بوكس” قد أطلقت حديثًا منتجًا يُسمى “Dash for Business“، وهو أداة بحث شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسهّل على الفرق البحث في الملفات، بالإضافة إلى تنظيمها وحمايتها ومشاركتها عبر التطبيقات الأخرى المتصلة بحسابات المستخدمين.