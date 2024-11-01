خطوة مفاجئة.. جوجل تعتزم إطلاق نظام أندرويد 16 مبكرًا

أعلنت شركة جوجل خطة طموحة لتسريع وتيرة تحديثات نظام التشغيل أندرويد، إذ تخطط لإطلاق الإصدار الجديد “أندرويد 16” في الربع الثاني من عام 2025 المقبل، أي قبل الموعد المعتاد بعدة أشهر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي جوجل إلى جعل إطلاق تحديثات أندرويد متزامنًا مع جدول إطلاق الأجهزة الجديدة، إذ تُطلق العديد من الهواتف الذكية الجديدة بإصدارات أقدم من النظام عند طرحها في السوق، بسبب تأخر إطلاق الإصدار الجديد من النظام أو عدم توفر وقتٍ كافٍ لتجربته عليها.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل نفسها واجهت هذا التحدي هذا العام؛ إذ أطلقت هاتف “بكسل 9” بنظام أندرويد 14 بدلًا من أندرويد 15 الجديد.

وبالإضافة إلى الإصدار الرئيسي القادم في الربع الثاني، كشفت جوجل عن خطط لإطلاق تحديث ثانوي في الربع الرابع من العام نفسه، وسوف يحمل على الأرجح اسم “أندرويد 16.1″، وقد يعني ذلك العودة إلى نظام الترميز القديم لأندرويد، مثلما كان الحال مع إصدار “Jelly Bean 4” الذي كان يحمل علامة عشرية.

ويهدف هذا التحديث إلى تقديم تحسينات إضافية للمزايا الموجودة وإصلاح الأخطاء، بالإضافة إلى توفير واجهات برمجة تطبيقات جديدة للمطورين.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا التغيير في تعزيز تجربة المستخدمين لأجهزة أندرويد، إذ سيحصلون على أحدث المزايا وتحصينات الأمان بنحو أسرع، كما سيتيح للمطورين فرصة أكبر للاستفادة من أحدث التقنيات في تطوير تطبيقاتهم.

وسيحمل نظام أندرويد 16 الاسم الرمزي “باقلاوة Baklava” على عادة جوجل في تسمية إصدارات أندرويد بأسماء الحلوى.

ووفق الجدول الجديد، فإن جوجل ستبدأ مرحلة الاختبارات في وقت مبكرٍ مقارنةً بالأعوام السابقة، مما يتيح أيضًا للمستخدمين أصحاب الأجهزة المؤهلة الحصول على الإصدارات التجريبية في وقتٍ قريب.