تيليجرام تطلق تحديثًا جديدًا يحسّن مشاهدة مقاطع الفيديو

أعلنت تيليجرام تحديثًا جديدًا يضيف تحسينات واسعة إلى تجربة مشاهدة الفيديو، إذ بات بإمكان المستخدمين اختيار جودة الفيديو والتحكم في سرعة التشغيل، إلى جانب مجموعة من المزايا الإضافية الأخرى.

ولأول مرة، سوف يستفيد مستخدمو القنوات الكبرى التي تضم آلاف المشتركين من ميزة اختيار الجودة عند مشاهدة مقاطع الفيديو فيها، مما يسمح لهم بتحديد الدقة سواءً “عالية” أو “متوسطة” أو “منخفضة” تبعًا لجودة الاتصال أو رغبتهم الشخصية.

ويعتمد تيليجرام الآن على تقنية تضبط جودة الفيديو تلقائيًا بناءً على سرعة الاتصال لتسريع التحميل وتقليل استهلاك البيانات. وهذا يعني أن المستخدمين أصحاب الاتصالات السريعة سيتمكنون من مشاهدة مقاطع الفيديو بجودتها الكاملة، في حين سيحصل أصحاب الاتصالات البطيئة على نسخ مضغوطة أقل حجمًا وسريعة التحميل.

وفيما يتعلق بمستخدمي نظام iOS، فقد أضاف التحديث أيضًا ميزة العرض المصغر (PiP) المحسّنة، إذ يمكنهم السحب للأعلى لمواصلة مشاهدة الفيديو في أثناء التنقل بين المحادثات، ويمكن إغلاق الفيديو بالسحب لأسفل.

وأتاحت تيليجرام الآن ميزة جديدة لضبط سرعة التشغيل باستخدام إيماءات مُبسطة؛ إذ يمكن للمستخدمين الضغط المطوّل على الجانب الأيمن من الفيديو لزيادة سرعة التشغيل إلى 1.5 مرة، والتمرير نحو اليمين لزيادة السرعة تدريجيًا حتى 2.5 مرة، في حين يُعيد رفع الإصبع الفيديو إلى سرعته الطبيعية. وفي نظام أندرويد، يمكن تخطي 10 ثوانٍ للأمام أو للخلف بالنقر مرتين على جانبي الفيديو.

وبالإضافة إلى تحسينات مشاهدة الفيديو، يتيح التحديث أيضًا إرفاق الصور إلى الرسائل النصية المُرسلة سابقًا، وعرض عدد التفاعلات بنحو دقيق.

وأعلنت تيليجرام أيضًا زيادة حدود الاستخدام في التطبيقات الآلية “البوتات Bots”، ومنحت المطورين خيارات جديدة لإدراج الإعلانات في التطبيقات المصغرة والبوتات، وتحقيق عوائد مالية منها.