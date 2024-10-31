“دو” تطلق مركزًا جديدًا للابتكار لتعزيز ريادة الإمارات في شبكات الجيل الخامس المتقدمة

دشنت شركة (دو) التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، مركزها الجديد للابتكار في مقرها الرئيسي بمنطقة دبي هيلز، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة المتواصل إلى استكشاف أحدث التقنيات وتقديم حلول مبتكرة لعملائها، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد للابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتركز أعمال هذا المركز الجديد في استكشاف تطبيق حلول شبكات الجيل الخامس المتقدمة، والمعروفة أيضًا باسم (5G Advanced)، والجيل التالي المتطور من التكنولوجيا، التي تعمل على تحسين أداء الشبكات الحالية عبر مستويات عدة، مما يجعلها نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تُرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في ريادة شبكات الجيل الخامس المتقدمة والجيل الجديد من التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتفتح هذه التقنيات المتطورة آفاقًا جديدة في عالم الاتصالات، إذ توفر سرعات إنترنت فائقة، وتقلل من زمن الاستجابة، وتدعم تطبيقات متقدمة مثل الواقع الافتراضي والمعزز، والألعاب عبر الإنترنت، والتحكم من بُعد بالأجهزة والأنظمة.

ما أهمية مركز دو للابتكار الجديد؟

يسعى مركز دو للابتكار إلى استغلال إمكانات تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G Advanced)، والذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب رقمية متكاملة ومتنوعة للمستخدمين والشركات. ويشمل ذلك تعزيز خدمات الإنترنت المنزلي اللاسلكي، وتطوير ألعاب رقمية متقدمة، وبناء شبكات ذكية، وتوفير حلول مخصصة للشركات، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار في مختلف القطاعات.

إليك أهداف (مركز دو للابتكار) الجديد:

تعزيز تجربة المستخدم: سيعمل المركز على تطوير خدمات و حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين في مختلف القطاعات، سواء كان ذلك في مجال الترفيه أو العمل أو التعليم.

سيعمل المركز على تطوير خدمات و حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين في مختلف القطاعات، سواء كان ذلك في مجال الترفيه أو العمل أو التعليم. دعم التحول الرقمي: سيساهم المركز في تسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات من خلال توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم هذا التحول.

سيساهم المركز في تسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات من خلال توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم هذا التحول. تطوير القطاعات الاقتصادية: ستساهم التقنيات الجديدة التي تُطور في المركز في تحسين كفاءة العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.

التطبيقات العملية لشبكات (5G Advanced):

قطاع المنازل: ستوفر تقنية 5G Advanced سرعات إنترنت فائقة تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة فيديوهات عالية الجودة والألعاب عبر الإنترنت بسلاسة.

ستوفر تقنية 5G Advanced سرعات إنترنت فائقة تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة فيديوهات عالية الجودة والألعاب عبر الإنترنت بسلاسة. القطاع التجاري: ستساعد هذه التقنية الشركات على تحسين عملياتها التشغيلية، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

ستساعد هذه التقنية الشركات على تحسين عملياتها التشغيلية، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. القطاع الحكومي: ستساهم تقنية 5G Advanced في تطوير الخدمات الحكومية الذكية، وتحسين كفاءة إدارة المدن، وتعزيز الأمن السيبراني.

التكامل بين (5G Advanced) والذكاء الاصطناعي:

تستعد شركة (دو) لثورة في عالم الاتصالات من خلال إدماج تقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced) مع قدرات الذكاء الاصطناعي، لتقديم مزايا وخدمات وعروض غير مسبوقة مُصممة خصوصًا لتناسب احتياجات المستخدمين ودعم اتخاذ القرارات المدروسة في المواقف المختلفة.

وستُعيد تحسينات البث المباشر، والألعاب ذات الاستجابة المنخفضة، والحلول الفعالة للعمل من بعد، تعريف تجارب المستخدمين. كما ستوفر الخدمات المتخصصة الإضافية تحسينات متطورة في مجال بث الفعاليات المباشرة وقطاع النقل من خلال الاتصال المتقدم.

كما يستفيد قطاع المنازل من الترقية للجيل التالي من شبكات الإنترنت الثابت اللاسلكي (FWA)، مما يتيح سرعات عالية لمشاهدة الفيديو والألعاب بجودة فائقة.

أما على مستوى الأعمال، فإن الشركات تستفيد من اتصالات شبكية قوية تضمن استمرارية الأعمال بكفاءة. كما ستشهد الشركات تحولًا ملحوظًا بفضل تقنية (5G- Advanced) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تؤدي لحدوث ثورة في مجالات التصنيع الذكي، والخدمات اللوجستية الذكية. وتُعد هذه التطورات رئيسية لمجموعة جديدة من العروض التجارية الديناميكية التي تساعد المؤسسات خلال رحلتها للتحول الرقمي.

وتواصل (دو) ريادتها العالمية بفضل تغطيتها الفائقة لشبكة اتصالات الجيل الخامس وسرعتها المتميزة، وخدماتها وعروضها التجارية الفريدة القائمة على هذه الامكانات، حيث تقوم بنشر شبكات بتردد (TDD 3CC 300) ميجاهرتز، لدعم نشر شبكة الجيل الخامس المتقدمة بتقنية (5G- Advanced) على مستوى دولة الإمارات.

وقد قامت (دو) بالعمل على تعزيز شبكات الجيل الخامس المتقدمة ونشرها في مطلع عام 2023، وتُعدّ المراحل المقبلة من نشر الشبكة واعدة بتقديم تجربة اتصال غير مسبوقة للعملاء، مما يعزز الابتكار على أوسع نطاق في مجال الأعمال، ويسهم في تحقيق سرعات اتصال فائقة تدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

لذلك يُعدّ إطلاق دو مركز الابتكار الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فمن خلال الاستثمار في تقنيات الجيل الخامس المتقدمة، تسعى دو إلى تقديم تجربة رقمية متميزة لعملائها، ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.