بواجهة أبسط .. مايكروسوفت تُعيد تصميم الدردشات في Teams

أعلنت شركة مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي واجهة جديدة للدردشة والقنوات في تطبيق Teams، بهدف تعزيز كفاءة الاستخدام وسلاسته للمستخدمين.

وفي السابق، كان تطبيق Teams يحتوي على أقسام منفصلة للدردشات والفِرق والقنوات. أما الآن، فتجمع مايكروسوفت كل هذه الأقسام في مكان واحد، مما يسمح للمستخدمين بمتابعة المحادثات جميعها دون الحاجة إلى التنقل بين أقسام متعددة.

ويشمل التحديث الجديد عدة مرشحات، مثل “غير المقروءة” و “الدردشة” و “القنوات” و “الاجتماعات” و “المكتومة”، وهي تساعد المستخدمين في تنظيم رسائلهم بسهولة.

وعند العودة إلى Teams بعد انقطاع، يمكن للمستخدمين ببساطة النقر على مرشح “غير المقروءة” للاطلاع على كافة المحادثات غير المقروءة في مكان واحد.

ويضم التحديث ميزة الإشارات الجديدة “@mention”، التي تجمع كافة الرسائل الموجهة مباشرةً إلى المستخدم في قائمة تفاعلية واحدة، مما يتيح الوصول إلى هذه التنبيهات بنقرة واحدة دون الحاجة إلى البحث في المحادثات المختلفة.

وفي الشريط الجانبي الأيسر، فعّلت مايكروسوفت قسم “المفضلة” افتراضيًا، ليعرض كافة الدردشات والقنوات المثبتة سابقًا. وتسمح الأقسام المخصصة الجديدة للمستخدمين بتنظيم محادثاتهم في مكان واحد يشمل الدردشات والقنوات والاجتماعات وغيرها.

وبات إرسال الرسائل الجديدة داخل القنوات أسهل من قبل، إذ يمكن للمستخدمين الآن إنشاء دردشة أو منشور في القناة من المكان نفسه دون الحاجة إلى الانتقال إلى القناة المحددة.

ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت لن تفرض هذه الواجهة الجديدة على المستخدمين، بل ستوفر لهم خيارات تتيح تخصيص تجربتهم وفقًا لتفضيلاتهم، ويمكنهم اختيار عرض الدردشات والقنوات بنحو منفصل أو معاينة الرسائل أو عرض كافة القنوات في قائمة واحدة.

وستكون هذه الواجهة الجديدة متاحة في الحواسيب والأجهزة المحمولة، وسيتمكن العملاء الذين لديهم وصول إلى المعاينة العامة من مايكروسوفت من تجربة التحديث بدءًا من نوفمبر المقبل.