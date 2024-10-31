بأطول عمر بطارية .. آبل تطرح حاسوب ماك بوك برو الأساسي بمعالج M4 الجديد

أعلنت شركة آبل ترقية لجهاز “ماك بوك برو” الأساسي الذي يأتي بشاشة قياسها 14 إنشًا، بالتزامن مع إطلاق الإصدارات العالية الأداء بمعالجات M4 Pro و M4 Max.

ويأتي الجهاز بمعالج M4 القياسي، وذاكرة عشوائية تبدأ من 16 جيجابايت بدلًا من 8 جيجابايت، ومنفذ Thunderbolt إضافي، بالإضافة إلى لون أسود جديد، وزيادة في عمر البطارية.

وفيما يتعلق بمعالج M4، فهو يضم وحدة معالجة مركزية بها 10 نوى ووحدة معالجة رسومية بها 10 نوى، بالإضافة إلى محرك عصبي Neural Engine مكوّن من 16 نواة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي من آبل، ويؤدي ذلك إجمالًا إلى زيادة الأداء ودعم الرسوميات مع كفاءة أكبر في تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي.

ويوفر الإصدار الأساسي الجديد ذاكرة عشوائية تتراوح بين 16 و 32 جيجابايت بدلًا من الحد الأقصى السابق البالغ 24 جيجابايت، مع خيارات تخزين تتراوح بين 512 جيجابايت و 2 تيرابايت.

ويتضمن الإصدار الجديد خيار الشاشة المعالجة بتقنية النانو “Nano Texture” لتقليل الانعكاسات والتوهج، كما تبلغ نسبة سطوع الشاشة 1,000 شمعة عند الاستخدام في الخارج، مقارنةً بـ 600 شمعة في الإصدار السابق.

وعملت آبل على ترقية الكاميرا الأمامية لتصل دقتها إلى 12 ميجابكسل مع دعم خاصية Center Stage، لوضع المستخدم تلقائيًا في إطار المشهد وتحسين الصورة في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى خاصية Desk View لعرض وجه المستخدم ومشهد مكتبه في الوقت نفسه.

وتدّعي آبل أن الجهاز الجديد يمكن أن يصل عمر البطارية فيه إلى 24 ساعة عند تشغيل الفيديو بنحو متواصل، وهو “عمر البطارية الأطول على الإطلاق” في أجهزة ماك.

وبات اللون الأسود الفضائي “Space Black” متاحًا للإصدار الأساسي من “ماك بوك برو” بالشاشة البالغ قياسها 14 إنشًا بجانب اللون الفضي المُعتاد، وذلك بعد أن كان متاحًا فقط في الإصدارات الأغلى المزودة بمعالجات M3 Pro و M3 Max.

ومثل الإصدار السابق، يدعم الجهاز الاتصال بشبكات الواي فاي 6E والبلوتوث 5.3، بالإضافة إلى منافذ HDMI ومنفذ لبطاقات التخزين الخارجية SD.

وسيتوفر الإصدار الجديد من ماك بوك برو بمعالج M4 للحجز الأولي، وسيكون متاحًا في العديد من الدول يوم الثامن من نوفمبر، علمًا بأن سعره يبدأ من 1600 دولارٍ أمريكي.