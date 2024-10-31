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آبل تعلن حواسيب ماك بوك برو الراقية بمعالجات M4 Pro و M4 Max

31 أكتوبر 2024آخر تحديث: 31 أكتوبر 2024
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31 أكتوبر 2024آخر تحديث: 31 أكتوبر 2024
أقل من دقيقة
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