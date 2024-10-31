آبل تعتزم عرض ملخصات ذكية لتقييمات التطبيقات في متجرها

كشفت تقارير حديثة أن شركة آبل طورت نظامًا جديدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات التقييمات في متجر التطبيقات، بهدف إبراز أهم آراء العملاء لتوفير فكرة أوضح للمستخدمين قبل تحميل التطبيقات.

ووفقًا لما ذكره موقع “9to5Mac” التقني المتخصص في شؤون آبل، فإن الملخصات التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي سوف تظهر في صفحات التطبيقات في متجر آب ستور، بجانب العناصر الحالية مثل الوصف واللقطات المصورة. وسوف تُحدّث هذه الملخصات بانتظام مع نشر تقييمات جديدة لضمان عرض آراء مُحدّثة، على غرار ميزة مشابهة أطلقتها “أمازون” حديثًا لتلخيص تقييمات العملاء في صفحات منتجاتها.

وتشير آبل إلى أن التطبيقات يجب أن تحقق حدًا معينًا من التقييمات قبل أن تصبح مؤهلة لاستخدام هذه الميزة، التي ستتوفر في البداية في مناطق معينة.

وسيتاح للمطورين فرصة الإبلاغ عن الملخصات التي قد يرونها غير دقيقة أو مضللة بشأن تطبيقاتهم، وذلك للحفاظ على دقة المعلومات.

وتأتي هذه الميزة ضمن جهود أوسع من آبل لتعزيز استخدام مزايا الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، خاصة بعد إطلاقها حديثًا إمكانيات تلخيص النصوص والإشعارات في نظامي iOS 18.1 وmacOS Sequoia 15.1.

ولم تعلن آبل رسميًا موعد طرح ميزة ملخصات التقييمات، لكن وجودها في واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمتجر التطبيقات يشير إلى أن الإطلاق قد يكون قريبًا.

ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت أيضًا اعتمدت آلية مماثلة لتقديم ملخصات لتقييمات المستخدمين للتطبيقات في متجرها الموجه إلى نظام ويندوز اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.