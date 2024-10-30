“WD Blue SN5000”: حل التخزين الأمثل للإبداع والعمل والألعاب

في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، باتت الحاجة إلى أجهزة تتمتع بأداء فائق وسعة تخزينية كبيرة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وهنا تأتي وحدة التخزين (WD Blue SN5000) من ويسترن ديجيتال لتقدم لك الحل الأمثل. فبفضل سرعتها الاستثنائية وسعتها التخزينية الكبيرة التي تصل إلى 4 تيرابايت، ستضمن لك تجربة مستخدم سلسة وسريعة.

وقد صممت شركة (ويسترن ديجيتال) وحدة التخزين (WD Blue SN5000)، خصوصًا لدعم المبدعين والمحترفين، ليتمكنوا من استخدامها في ترقية السعة التخزينية في حواسيبهم الحالية أو تحسين أداء الحواسيب التي يشترونها حسب الطلب.

ولكن ما مواصفات وحدة التخزين (WD Blue SN5000)، وما المزايا الرئيسية التي توفرها للمبدعين والمحترفين لزيادة إنتاجيتهم، وهل يمكن استخدامها لزيادة سعة التخزين في أجهزة الألعاب مثل بلاي ستيشن أيضًا؟

مواصفات وحدة التخزين (WD Blue SN5000):

تأتي وحدة التخزين (WD Blue SN5000) مزودة بتقنية التخزين المتطورة (NVMe)، وتقنية (PCIe Gen 4.0)، مما يوفر سرعات قراءة وكتابة عالية جدًا تصل إلى 5500 ميجابايت في الثانية في طراز 4 تيرابايت، ويعني ذلك تحميلًا أسرع للتطبيقات والألعاب، والعمل على المهام المتعددة بسلاسة، ونقل الملفات الكبيرة في وقت قياسي.

بالإضافة إلى ذلك، عززت (ويسترن ديجيتال) هذه الوحدة بتقنية (nCache 4.0)، التي تُمكّن النسخ السريع للملفات الكبيرة ومحتوى الوسائط الضخم مع أداء الكتابة العالي وذاكرة التخزين المؤقت SLC الهجينة، التي تمنح منشئي المحتوى تجربة عمل أكثر سلاسة.

كما تأتي الوحدة مع برنامج (Acronis True Image) لنقل البيانات، مما يسهل عملية نقل البيانات من القرص القديم إلى القرص الجديد.

وتتوفر وحدة التخزين (WD Blue SN5000) بأربعة خيارات من حيث سعة التخزين وهي: 500 جيجابايت أو واحد تيرابايت، أو 2 تيرابايت، أو 4 تيرابايت. مما يوفر مساحة تخزين كبيرة لجميع ملفاتك ومشاريعك. وسواء كنت تعمل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة، أو تحرير مقاطع الفيديو أو تصميم الرسومات، فإن هذه الوحدة ستوفر لك المساحة التخزينية التي تحتاج إليها.

وعلاوة على ذلك، تمتاز هذه الوحدة بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وقدرة على تحمل الظروف القاسية لتوفر أداءً موثوقًا على المدى الطويل، فمع مؤشر التحمل أو Total Bytes Written – الذي يُعرف اختصارًا باسم (TBW) – الذي يصل إلى 1200 في طراز (4 تيرابايت)، فإنها تتفوق على منافسيها بكثير وتضمن لك أداءً موثوقًا حتى مع الاستخدام المكثف لسنوات قادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن (TBW)، هو مصطلح تقني يشير إلى الكمية الإجمالية للبيانات التي يمكن كتابتها في وحدة التخزين من نوع (SSD)، طوال عمرها الافتراضي، وبعبارة أبسط، هو مؤشر على متانة وحدة التخزين وقدرتها على تحمل عمليات الكتابة المتكررة.

كما تدعم شركة ويسترن ديجيتال جميع طرز وحدة التخزين (WD Blue SN5000) بضمان محترم لمدة تبلغ خمس سنوات، مما يتيح لك الاستمتاع بالأداء الأمثل دون القلق.

إليك المواصفات الكاملة لجميع طرز (WD Blue SN5000):

500 جيجابايت واحد تيرابايت 2 تيرابايت 4 تيرابايت منفذ التوصيل M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 واجهة التوصيل PCIe Gen4 x4 PCIe Gen4 x4 PCIe Gen4 x4 PCIe Gen4 x4 سرعة القراءة 5000 ميجابايت في الثانية. 5150 ميجابايت في الثانية. 5150 ميجابايت في الثانية. 5500 ميجابايت في الثانية. سرعة الكتابة 4000 ميجابايت في الثانية. 4900 ميجابايت في الثانية. 4850 ميجابايت في الثانية. 5000 ميجابايت في الثانية. التحمل (TBW) 300 600 900 1200 الضمان 5 سنوات. 5 سنوات. 5 سنوات. 5 سنوات.

مزايا وحدة التخزين (WD Blue SN5000):

تصميم مدمج: تأتي وحدة التخزين (WD Blue SN5000) بتصميم نحيف يمكن تركيبه بسهولة في معظم الأجهزة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للحواسيب المحمولة وأجهزة الألعاب.

تأتي وحدة التخزين (WD Blue SN5000) بتصميم نحيف يمكن تركيبه بسهولة في معظم الأجهزة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للحواسيب المحمولة وأجهزة الألعاب. متانة عالية: صُممت هذه الوحدة لتحمل الاستخدام المكثف، وتوفر متانة عالية لضمان حماية بياناتك على المدى الطويل.

صُممت هذه الوحدة لتحمل الاستخدام المكثف، وتوفر متانة عالية لضمان حماية بياناتك على المدى الطويل. ت سريع سير عملك: تمتاز وحدة التخزين (WD Blue SN5000) بأنها مجهّزة بتقنيات (NVMe)، و(PCIe Gen 4.0)، و(nCache 4.0)، التي تعزز الإنتاجية وتدعم تعدد المهام دون عناء خلال العمل على المشاريع الكبيرة والمعقدة، كما تزيد استجابة التطبيقات وسرعات القراءة والكتابة، وتحميل الملفات الكبيرة بسرعة فائقة، مما يوفر لك الوقت.

تمتاز وحدة التخزين (WD Blue SN5000) بأنها مجهّزة بتقنيات (NVMe)، و(PCIe Gen 4.0)، و(nCache 4.0)، التي تعزز الإنتاجية وتدعم تعدد المهام دون عناء خلال العمل على المشاريع الكبيرة والمعقدة، كما تزيد استجابة التطبيقات وسرعات القراءة والكتابة، وتحميل الملفات الكبيرة بسرعة فائقة، مما يوفر لك الوقت. تعزيز الإنتاجية: تتيح لك هذه الوحدة الاستمتاع بسرعات قراءة تصل إلى 5500 ميجابايت في الثانية (في طراز 4 تيرابايت) لنقل الملفات الكبيرة وتشغيل التطبيقات الثقيلة بسلاسة.

تتيح لك هذه الوحدة الاستمتاع بسرعات قراءة تصل إلى 5500 ميجابايت في الثانية (في طراز 4 تيرابايت) لنقل الملفات الكبيرة وتشغيل التطبيقات الثقيلة بسلاسة. الإبداع بلا حدود: مع سعة تخزينية تصل إلى 4 تيرابايت، لن تضطر أبدًا إلى القلق بشأن نفاد المساحة، إذ يمكنك تخزين المشاريع الضخمة، والملفات الكبيرة الحجم، والنسخ الاحتياطية بكل أمان.

مع سعة تخزينية تصل إلى 4 تيرابايت، لن تضطر أبدًا إلى القلق بشأن نفاد المساحة، إذ يمكنك تخزين المشاريع الضخمة، والملفات الكبيرة الحجم، والنسخ الاحتياطية بكل أمان. دعم الذكاء الاصطناعي: يمكنك الاستفادة من الأداء العالي لهذه الوحدة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، مما يفتح لك آفاقًا جديدة للإبداع.

يمكنك الاستفادة من الأداء العالي لهذه الوحدة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، مما يفتح لك آفاقًا جديدة للإبداع. كفاءة الطاقة: تستهلك الوحدة طاقة أقل مقارنة بمحركات الأقراص التقليدية، مما يقلل من استهلاك بطارية الحواسيب المحمولة أثناء التنقل.

تستهلك الوحدة طاقة أقل مقارنة بمحركات الأقراص التقليدية، مما يقلل من استهلاك بطارية الحواسيب المحمولة أثناء التنقل. سهولة الاستخدام: تأتي الوحدة مع برنامج (Acronis True Image) لنقل البيانات بسهولة.

هل يمكن استخدام هذه الوحدة لزيادة سعة التخزين في أجهزة الألعاب؟

نعم يمكن، إذ تأتي وحدة التخزين (WD Blue SN5000) بتصميم نحيف، ومنفذ التوصيل (M.2 2280)، مما يجعلها متوافقة مع الحواسيب المحمولة والأجهزة المحمولة الأخرى، وأجهزة الألعاب الحديثة، بما يشمل: بلاي ستيشن 5. ولكن عند استخدامها مع أجهزة الألعاب ستحتاج إلى مشتت حراري للحفاظ على درجة حرارتها منخفضة مع تشغيل الألعاب الثقيلة.

كما تقدم شركة ويسترن ديجيتال وحدة التخزين (WD_Black SN850P) من نوع (SSD)، المصممة خصوصًا لزيادة سعة التخزين في جهاز (بلاي ستيشن 5)، والمزودة بمشتت حراري مدمج مصمم خصوصًا ليتناسب مع منفذ التوسعة (M.2) في الجهاز، والتي تتوفر بأربعة خيارات متنوعة من السعة التخزينية تصل إلى 8 تيرابايت.

ما الفئات التي يناسبها وحدة التخزين (WD Blue SN5000)؟

المبدعون والمحترفون: تُعدّ وحدة التخزين (WD Blue SN5000) خيارًا مثاليًا للمبدعين والمحترفين، الذين يعملون على مشاريع كبيرة تتطلب سعة تخزينية كبيرة وأداءً سريعًا.

تُعدّ وحدة التخزين (WD Blue SN5000) خيارًا مثاليًا للمبدعين والمحترفين، الذين يعملون على مشاريع كبيرة تتطلب سعة تخزينية كبيرة وأداءً سريعًا. لاعبو الألعاب: يمكن للاعبين الاستفادة من سرعة وحدة التخزين هذه لتحميل الألعاب بشكل أسرع وتقليل أوقات التحميل.

يمكن للاعبين الاستفادة من سرعة وحدة التخزين هذه لتحميل الألعاب بشكل أسرع وتقليل أوقات التحميل. محررو الفيديو: إذا كنت تعمل على تحرير الفيديوهات بدقة تبلغ 4K أو 8K، فإن هذه الوحدة التخزينية ستقدم لك الأداء الذي تحتاج إليه لمعالجة الملفات الكبيرة.

إذا كنت تعمل على تحرير الفيديوهات بدقة تبلغ 4K أو 8K، فإن هذه الوحدة التخزينية ستقدم لك الأداء الذي تحتاج إليه لمعالجة الملفات الكبيرة. المستخدمون العاديون: حتى المستخدم العادي يمكنه الاستفادة من هذه الوحدة لتحسين أداء الحاسوب بشكل عام وتخزين كمية كبيرة من الملفات.

السعر:

تتوفر وحدة التخزين (WD Blue SN5000) للشراء في المتجر الإلكتروني لشركة ويسترن ديجيتال، ولدى تجار التجزئة المعتمدين، وتأتي مع ضمان لمدة تبلغ 5 سنوات.

ويتوفر الطراز الذي تبلغ سعته 500 جيجابايت بسعر قدره 44.99 دولارًا، والطراز الذي تبلغ سعته واحد تيرابايت بسعر قدره 72.99 دولارًا، والطراز الذي تبلغ سعته 2 تيرابايت بسعر قدره 119.99 دولارًا، والطراز الذي تبلغ سعته 4 تيرابايت بسعر قدره 279.99 دولارًا.