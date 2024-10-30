مدينة دبي للإنترنت.. ربع قرن من الابتكار وقيادة التحول الرقمي

تحتفي مدينة دبي للإنترنت بمسيرتها الحافلة بالإنجازات، التي بدأت منذ 25 عامًا، وقد تركت المدينة بصمة واضحة على الخريطة التقنية العالمية، إذ أثبتت على مر السنين أنها وجهة جاذبة لأهم الشركات التقنية العالمية والشركات الناشئة، مما جعلها محركًا رئيسيًا للاقتصاد الرقمي في المنطقة.

وقد بدأت هذه الرحلة في عام 1999، برؤية ثاقبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أطلق شرارة التحول الرقمي في المنطقة، بإعلان مدينة دبي للإنترنت، وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم في دبي، في 29 من أكتوبر 1999 لتطويع الإمكانات الواعدة للتكنولوجيا الناشئة وتعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قبل 25 عاماً رأينا بأن التقنية ستكون هي أساس الإقتصاد .. وأساس الإعلام .. وأساس المعرفة .. وأساس التنمية والتطور .. قبل 25 عاماً أطلقنا مشروعاً تحولياً للتقنية والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في المنطقة .. أطلقنا مدينة دبي للإنترنت.. قبل 25 عاماً بدأنا رحلة تحول وطنية نحو… pic.twitter.com/P7XcyG1pQX — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 29, 2024

وفي عام 2023، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن منظمة اليونسكو اعتمدت مقترحًا إماراتيًا بأن يكون التاسع والعشرين من أكتوبر من كل عام – وهو اليوم الذي أطلقت فيه مدينة دبي للإنترنت – يومًا عالميًا للبرمجة.

مدينة دبي للإنترنت.. نمو متسارع ونجاحات متتالية:

تواصل مدينة دبي للإنترنت ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار، إذ نجحت في استقطاب مجموعة متنوعة من الشركات العالمية والشركات الناشئة على مدار السنوات الماضية، وفي عام 2024، شهدت المدينة نموًا كبيرًا في عدد عملائها، الذين يتمتعون بخبرات واسعة في مختلف مجالات التكنولوجيا. كما استطاعت المدينة أن تجذب أعدادًا كبيرة من الكفاءات العالمية، مما ساهم في تعزيز بيئة أعمالها الإبداعية.

فقد ارتفع عدد عملاء مدينة دبي للإنترنت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة تزيد على 17.5% على أساس سنوي ليصلوا إلى أكثر من 4 آلاف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، بموازاة نمو قاعدة المواهب التي تضم اليوم أكثر من 31 ألف موظف متخصّص، بما يعكس مكانة دبي وجهة عالمية جاذبة لأبرز الخبراء والعقول والمبتكرين في مجال التكنولوجيا من حول العالم.

وأشار عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، إلى أنه بفضل الرؤية المستقبلية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أضحت مدينة دبي للإنترنت وجهة رئيسية لانطلاق أجيال جديدة من المبتكرين في عالم التكنولوجيا، ومحركًا رئيسيًا في مجال الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة منذ تأسيسها عام 1999.

وقال عمّار المالك: “تواصل مدينة دبي للإنترنت منذ 25 عامًا دورها المحوري في تحقيق التميز ضمن القطاع الرقمي العالمي من قلب دبي، إذ تسهم بشكل أساسي في دعم جهود ومساعي التحول الرقمي، بما يشمل تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الصناعات المتقدّمة في مجال التكنولوجيا، مما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً مفضلةً لشركات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي”.

وأضاف: “نؤكد التزامنا في هذا اليوم الاستثنائي بمواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات من خلال الاستمرار بتوفير أفضل بيئة لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية، لدفع مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز دورنا البارز في مجال الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع الإستراتيجيات الحكومية الرائدة على غرار أجندة دبي الاقتصادية D33”.

مدينة دبي للإنترنت.. وجهة رائدة لقادة قطاع التكنولوجيا:

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت مقرًا إقليميًا بارزًا للشركات الرائدة والمبتكرة ضمن قطاعات التكنولوجيا المالية وتقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والويب 3، بما يشمل: أبرز الشركات المصنّفة ضمن قائمة (فورتشن 500) في مجال البرمجيات مثل: أوراكل، وساب، وفي مجال الأجهزة مثل: Dell، و HP.

وتضم المدينة كذلك نخبة من الشركات الرائدة في تكنولوجيا الحوسبة السحابية على غرار أمازون وجوجل، وشركات شبكات التواصل الاجتماعي مثل: لينكدإن، وسناب شات، ونخبة من شركات الألعاب الإلكترونية الشهيرة مثل: سوني وتينسنت.

بالإضافة إلى الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية مثل: هواوي، وموتورولا، وشركات التكنولوجيا المالية مثل: ماستركارد، وفيزا، وسترايب.

وتضمّ هذه الوجهة الرائدة أيضًا 19 مركزًا للابتكار والبحث والتطوير تديرها شركات عالمية بما يشمل: (3 إم)، و(آي بي إم) و(إتش بي) و(إريكسن)، و(سيسكو).

ويأتي النجاح الباهر الذي يحققه عملاء مدينة دبي للإنترنت خير دليل على التزامها الراسخ بتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الابتكار في مجال التكنولوجيا.

فقد بادرت شركة مايكروسوفت في أبريل 2024 إلى توسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات عبر ضخّ استثمارات بقيمة تبلغ 5.5 مليارات درهم إماراتي لتسريع وتيرة ابتكار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتوسّع على المستوى العالمي. فضلًا عن إطلاقها مبادرات تنمية المهارات التي تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية لذوي المواهب في المنطقة.

وجهة شركات اليونيكورن الناشئة:

يعود نجاح مدينة دبي للإنترنت في دعم رواد الأعمال وتعزيز أثر أعمالهم إلى استحواذ شركة (ياهو) على شركة (مكتوب) في عام 2009، وهي الصفقة التي حظيت باهتمام ملحوظ على نطاق واسع والتي شكلت إنجازًا بارزًا سلط الضوء على رواد الأعمال العرب.

فقد كانت هذه الوجهة الرائدة منذ تأسيسها قبل 25 عامًا شاهدة على عدد من أبرز صفقات الاستحواذ الإقليمية في مجال التكنولوجيا، مثل صفقة الاستحواذ التاريخية لشركة أوبر على شركة كريم في عام 2020 مقابل 11.3 مليار درهم إماراتي، وهي الصفقة الأولى من نوعها للاستحواذ على شركة يونيكورن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

علاوة على استحواذ شركة أمازون على (سوق.كوم) في عام 2017، وهي الصفقة التي ساهمت في رسم معالم مستقبل جديد لقطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وانطلقت أيضًا من المدينة شركة (تابي)، وهي شركة اليونيكورن الأولى في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يعكس إسهام هذه الوجهة الملحوظ في دعم انطلاق الشركات الناشئة والمؤسسات ونموها وصولًا إلى الساحة العالمية.

وجهة ترسم معالم مستقبل واعد:

تواصل بيئة الأعمال الرائدة في مدينة دبي للإنترنت تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة والتوصل إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية، عبر استقطاب نخبة من أبرز قادة القطاع من حول العالم لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

ويُعدّ الاستحواذ آخرًا على مساحات مكتبية متميزة في مجمّع (أوفيس بارك)، والتوسع المستمر على صعيد (مركز الابتكار) من الاستثمارات الإستراتيجية في الوجهة خلال العامين الماضيين بقيمة تزيد على 1.9 مليار درهم إماراتي، بما يعكس دورها المحوري في تلبية الاحتياجات المتنامية لشركات التكنولوجيا العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من (مركز الابتكار) انطلقت في عام 2018، وقد بلغت هذه المرحلة نسبة الإشغال الكاملة وتضم اليوم نخبة من أبرز شركات القطاع مثل: جارتنر، وتشاينا تيليكوم.

أما المرحلتان الثانية والثالثة من (مركز الابتكار) في مدينة دبي للإنترنت، واللتان تتخطى قيمة الاستثمارات الإجمالية فيهما 780 مليون درهم إماراتي، فسوف تسهمان في توفير أكثر من 530 ألف قدم مربّع إضافية من المساحات المكتبية المتميزة في هذه الوجهة الرائدة.

وقد جرى تأجير كافة المساحات المتوفرة في إطار المرحلة الثانية من (مركز الابتكار) بالكامل قبل موعد إنجازها رسميًا في عام 2025.

وتُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمعات الأعمال العشرة التابعة لمجموعة تيكوم، التي تضم مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومجمّع دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمّع دبي للعلوم، ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.