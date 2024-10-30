لمنافسة إنفيديا.. OpenAI تعتزم تصميم رقاقاتها الخاصة

أفادت تقارير صحفية بأن شركة OpenAI، الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي، تعمل مع شركتي TSMC و Broadcom لتطوير شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.

وأضافت التقارير أن الشركة بدأت باستخدام رقاقات من AMD إلى جانب رقاقات إنفيديا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وأفادت وكالة رويترز الإخبارية بأن OpenAI قد تخلت، في الوقت الحالي على الأقل، عن خططها لإنشاء شبكة من المصانع لتصنيع الرقاقات، وبدلًا من ذلك ستوجه تركيزها إلى تصميم الرقاقات داخليًا.

وتعمل الشركة منذ عدة أشهر مع شركة Broadcom الأمريكية لتطوير شريحة ذكاء اصطناعي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتطويرها، ومن المتوقع الكشف عن هذه الرقاقة بحلول عام 2026، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر.

وفي الوقت نفسه، تعتزم OpenAI استخدام رقاقات AMD عبر منصة “Azure” السحابية التابعة لشركة مايكروسوفت لتدريب النماذج، إذ كانت الشركة تعتمد بنحو شبه كامل على رقاقات إنفيديا في عمليات التدريب، لكن نقص الرقاقات وتأخر التوريد وارتفاع تكلفة التدريب دفعت OpenAI للبحث عن بدائل أخرى.

وفي حال نجحت OpenAI في تطوير رقاقاتها الخاصة، فقد يكون لذلك تأثيرات كبيرة في سوق الذكاء الاصطناعي، إذ إن تطوير شريحة خاصة قد يمنح الشركة مزايا تنافسية قوية تمكنها من تحسين أداء نماذجها وتقليل تكاليف التدريب، مما قد يمهد الطريق أمام حلول ذكاء اصطناعي متقدمة بأسعار معقولة للمستهلكين والشركات على حد سواء.

ومن الجدير بالذكر أن شركات أخرى، مثل أمازون وجوجل وميتا ومايكروسوفت، تعمل أيضًا على تطوير رقاقاتها المخصصة لأنظمة الذكاء الاصطناعي من أجل تقليل اعتمادها على الشركات الخارجية مثل إنفيديا.