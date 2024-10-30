كل ما تحتاج إلى معرفته عن Image Playground.. تطبيق الذكاء الاصطناعي القادم إلى آيفون

يتضمن تحديث iOS 18.2 القادم إلى هواتف آيفون مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة التابعة لنظام الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة آبل Apple Intelligence، وأبرزها: تطبيق Image Playground.

Image Playground هو تطبيق لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي من آبل، يمكنه إنشاء صور تشبه الرسوم المتحركة استنادًا إلى أوصاف نصية، ويقدم اقتراحات لمساعدتك في إنشاء الصور، كما يسمح لك بإرسال الصور الجديدة إلى أشخاص آخرين باستخدام تطبيقات مختلفة.

وفيما يلي سنوضح كل ما تحتاج إلى معرفته عن Image Playground:

تطبيق Image Playground:

بعد التحديث إلى نظام iOS 18.2 أو iPadOS 18.2 أو macOS Sequoia 15.2 سيُضاف تطبيق Image Playground إلى الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون أو جهاز آيباد أو سطح المكتب في حواسيب ماك، وتوضح الصورة التالية أيقونة التطبيق:

بعد النقر فوق أيقونة التطبيق ستظهر شاشة تتضمن تعليمات عن كيفية استخدام Image Playground، ويوجد شريط نصي في الجهة السفلية يتضمن عبارة (صِف صورة) Describe an image، وبمجرد كتابة كلمة أو عبارة، يبدأ التطبيق بإنشاء صورة لك. ويمكنك كتابة أي نص تريده لوصف الصورة.

يمكنك تعديل النتيجة بإضافة أوصاف أخرى، أو استخدام الاقتراحات التي يقترحها التطبيق. وستحصل على عدة صور لكل وصف، ويمكنك التمرير خلالها لاختيار ما تريده. كما يمكنك إضافة الكلمات والعبارات أو إزالتها حتى تتمكن من تحسين الصورة الناتجة إلى ما تريده بالضبط.

Image Playground في المرحلة التجريبية الآن، لذا تطلب آبل من المستخدمين إضافة تعليقات لتحسين أداء التطبيق. وستجد أيقونات إبهام متجهة نحو الأعلى وأخرى إلى الأسفل يمكنك استخدامها لتوضيح مدى إعجابك بالنتائج التي حصلت عليها.

في حال اخترت الإبهام المتجه نحو الأعلى فلن يطلب منك التطبيق إضافة أي تفاصيل، ولكن في حال اخترت الإبهام المتجه نحو الأسفل ستنتقل إلى صفحة جديدة حيث يمكنك تحديد الخطأ في الصورة، وتقديم تفاصيل إضافية مكتوبة.

بعد إنشاء صورة مثالية كما تريد تمامًا، يمكنك النقر فوق زر “تم” لحفظها في مكتبة تطبيق Image Playground. ويمكن تحرير العناصر المحفوظة في المكتبة مرة أخرى لاحقًا، أو حذفها، أو مشاركتها مع الآخرين، وهناك أيضًا أدوات مدمجة لنسخ أو مشاركة أو حفظ صورة في أثناء عملية الإنشاء.

إنشاء رسوم من صور الأشخاص:

يمكنك إنشاء رسوم في Image Playground باستخدام صور أشخاص حقيقيين مخزنة في تطبيق الصور، إذ يمكنك تحديد صورة معينة لشخص ما لاستخدامها كأساس لصورة جديدة مصممة بالذكاء الاصطناعي.

سيمنحك التطبيق عدة رسوم مختلفة لصورة الشخص يمكنك اختيار ما يعجبك منها. وتقتصر هذه المزية على صور الأشخاص المخزنة في ألبوم الأشخاص في تطبيق الصور، لذا لن يفهم الذكاء الاصطناعي طلبك إذا طلبت إنشاء صورة لشخصية مشهورة عن طريق ذكر اسمها في الوصف، ولكن في حال كنت تريد استخدام صورة لشخص مشهور فعليك تخزين صورته في تطبيق الصور، ثم إضافتها إلى Image Playground.

اقتراحات Image Playground:

إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ بإنشاء صورة أو كنت بحاجة إلى الإلهام لكتابة وصف الصورة، فإن Image Playground سيقدم لك مجموعة من الاقتراحات التي يمكنك النقر فوقها لإضافتها إلى صورتك. إذ يمكنك اختيار موضوع أساسي للصور مثل:

مغامرة.

الصيف.

غروب الشمس.

كما يتوفر اقتراحات لإنشاء صور عن أماكن معينة، مثل: المدينة والفضاء والصحراء والمنتزهات والغابات. وبعد اختيار أي من الاقتراحات، يمكنك إضافة تفاصيل باستخدام الأوصاف النصية.

خيارات الرسوم المتحركة:

لا يمكنك إنشاء صور واقعية باستخدام Image Playground، وهذا أمر مقصود؛ إذ لا تريد آبل إنشاء صور يمكنها خداع شخص ما، لذا فإنك مقيد بأسلوبين فقط، هما: الرسوم المتحركة Animation، والرسوم التوضيحية Illustration. الرسوم المتحركة هي رسوم ثلاثية الأبعاد، وأما الرسوم التوضيحية فهي رسوم ثنائية الأبعاد.

إنشاء صورة بناءً على صورة فوتوغرافية:

يمكنك التقاط صورة أو استيراد صورة من تطبيق الصور واستخدامها لإنشاء رسوم في Image Playground؛ إذ يمكنك استخدام الصورة كموضوع رئيسي للصورة الجديدة أو خلفية لها.

تكامل Image Playground مع تطبيق الرسائل:

يمكنك إنشاء صور في Image Playground ومشاركتها مع الآخرين عبر تطبيق الرسائل، كما يمكنك القيام بذلك مباشرةً من تطبيق الرسائل وذلك بالنقر فوق زر “+” في المحادثة التي تجريها، ثم اختر Image Playground من القائمة.

وما عليك سوى كتابة وصف للصورة، وبعد اختيار الصورة المناسبة انقر فوق زر (تم)، وستظهر الصورة في حقل الإرسال في محادثتك حتى تتمكن من إرسالها إلى الشخص الذي تتحدث معه.

مشاركة صور Image Playground مع الآخرين:

لإرسال صورة صممتها في Image Playground إلى شخص معين، يمكنك الانتقال إلى مكتبة Image Playground أو إنشاء صورة جديدة في التطبيق، ثم انقر فوق زر المشاركة لإرسالها عبر AirDrop أو عبر الرسائل أو بالبريد الإلكتروني، ويمكنك أيضًا حفظها في تطبيق الصور أو تطبيق الملفات.

وإذا كان لديك تطبيق مثل إنستاجرام مثبتًا في هاتفك، فهناك خيار لتحميل الصورة التي صممتها في Image Playground مباشرة إلى إنستاجرام.

قيود استخدام تطبيق Image Playground:

يتوفر Image Playground الآن في المرحلة التجريبية، وتقول آبل إن المستخدمين يمكنهم رؤية نتائج غير متوقعة اعتمادًا على الأوصاف المستخدمة. وفي بعض الأحيان، قد تظهر نتائج غريبة لا علاقة لها بالوصف.

ترتبط بعض القيود بصور الأشخاص المصممة في Image Playground؛ إذ يمكنك فقط الحصول على صور بأسلوب بورتريه يظهر فيها النصف العلوي من جسم الشخص، دون إظهار الجسم بالكامل. لذا إذا كنت تريد إنشاء صورة لصديقك وهو يتزلج على الجليد على سبيل المثال، فمن الصعب الحصول على صورة مناسبة؛ لأن تطبيق Image Playground سيُنشئ صورة يظهر فيها الجزء العلوي فقط. لكن هذه المشكلة غير موجودة عند إنشاء صور الحيوانات.

من القيود الأخرى المرتبطة باستخدام Image Playground عدم القدرة على الحصول على صور مناسبة تتضمن أكثر من كائن؛ إذ لا يعمل هذا التطبيق بنحو جيد مع الأوصاف التي تتضمن إنشاء صورة يظهر فيها أكثر من كائن كأن تتضمن شخص وقطة معًا.

وفيما يتعلق بإضافة الكلمات إلى الصور، يواجه Image Playground صعوبة في التعامل مع النصوص؛ إذ تظهر النصوص في معظم الأوقات بنحو غير صحيح.

من ناحية أخرى، لن تظهر الكلمات المتعلقة بالمخدرات أو أدوات تعاطي المخدرات وبعض الكلمات الأخرى؛ إذ إن هناك الكثير من الأوصاف التي سيتجاهلها Image Playground، حتى إذا لم تتلق رسالة تفيد بأن هذه الكلمات محظورة.

من الواضح أن آبل بذلت الكثير من الجهد لمنع Image Playground من إنشاء صور غير مناسبة، وقد أوضحت الشركة أنها ستُجري تحسينات في التطبيق، وأنه ما يزال هناك احتمال للحصول على نتائج غير متوقعة في الإصدار التجريبي.

حقوق الطبع والنشر:

لا تسمح لك آبل باستخدام Image Playground لإنشاء رسوم من صور محمية بحقوق الطبع والنشر، على سبيل المثال: لن تتمكن من استخدام Image Playground لإنشاء صور لشخصيات كرتونية معروفة مثل: Bluey و Mickey Mouse.

الأمان:

كل الصور المصممة في Image Playground تعالج في الجهاز نفسه، لذا لن يرسل التطبيق أي شيء تكتبه إلى خادم سحابي أو مشاركته مع أطراف ثالثة، ومع ذلك فإن آبل تجمع التعليقات التي يضيفها المستخدم بهدف تحسين طريقة عمل التطبيق.

التوفر:

يتوفر Image Playground فقط في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 18.2، والإصدار التجريبي متاح للمطورين فقط في الوقت الحالي. ولم تحدد آبل حتى الآن موعد إطلاق الإصدار التجريبي العام من تحديث iOS 18.2.